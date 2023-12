Japan Data

Dans quels médias les Japonais ont-ils le plus confiance ?

Il fut un temps où, dans les trains aux heures de pointe, on voyait souvent les salariés plongés dans la lecture de leur journal, dûment plié pour ne pas gêner les autres usagers. Aujourd’hui, on s’informe en ligne et ils sont nombreux à être sur leur smartphone, à envoyer des textos, s’adonner à des jeux, et parfois lire les nouvelles. Quels sont les médias qui obtiennent le plus la confiance des Japonais ? Une question leur a également été posée au sujet des abonnements aux journaux.

