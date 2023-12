Soins infirmiers au Japon : une explosion des dépenses en vingt ans

Japan Data

Dans un Japon vieillissant, les dépenses totales en soins infirmiers et préventifs pour les personnes âgées ont été multipliées par 2,6 en 20 ans. Pour l’année fiscale 2022, elles ont atteint 11 200 milliards de yens (70 milliards d’euros).

Selon les statistiques sur les dépenses de soins de longue durée publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, lors de l’année fiscale 2022 (avril 2022-mars 2023), les dépenses en soins médicaux pour les personnes reconnues comme nécessitant des soins ont augmenté de 158,6 milliards de yens par rapport à l’année fiscale précédente, pour atteindre 10 900 milliards de yens.

Les dépenses en soins préventifs dispensés principalement à des personnes jugées comme ayant des pathologies moins graves ont augmenté de 3,4 milliards de yens, pour atteindre 283,1 milliards de yens, soit des dépenses totales (assurance maladie et part à la charge du patient) s’élevant à près de 11 200 milliards de yens (70 milliards d’euros) et une augmentation de 162,1 milliards de yens (1 milliard d’euros) par rapport à l’année fiscale précédente.

En avril 2021, le coût moyen par bénéficiaire de soins s’élevait à 203 100 yens pour les soins infirmiers (1 250 euros) et à 27 900 yens (170 euros) pour les soins préventifs, soit une augmentation de 3 500 yens et de 100 yens, respectivement, par rapport à la même période en 2020.

L’étude menée par le ministère concerne la période comprise entre l’année fiscale 2001, juste après l’introduction du système d’assurance pour les soins infirmiers. Entre cette date et 2022, les dépenses annuelles totales en soins infirmiers ont explosé et ont été multipliées par 2,6.

Par préfecture, c’était dans celle de Tottori qu’elles étaient en moyenne les plus élevées, avec 223 700 yens, suivie de 216 100 yens dans la préfecture d’Okinawa et également dans celle d’Ishikawa.

Au cours de l’année fiscale 2022, le nombre total de bénéficiaires reconnus comme nécessitant de soins infirmiers a augmenté de 123 000, soit 2,2 % de plus que par rapport à la même période l’année précédente, pour atteindre 5 591 600 personnes. Le nombre total de bénéficiaires de soins préventifs a quant à lui augmenté de 40 400, soit une hausse de 3,5 %, pour atteindre 1 184 700 personnes.

En avril 2023, le nombre de bénéficiaires reconnus comme ayant besoin de soins infirmiers ou d’aide médicale était de 7,2 millions, soit 60 000 de plus par rapport au même mois de l’année précédente. 5,5 millions de personnes recevaient des soins infirmiers, soit 100 000 de plus par rapport à l’année précédente, et les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes (3,8 millions de femmes contre 1,7 million d’hommes).

S’agissant des types de services, ce sont les soins à domicile qui comptaient le plus grand nombre de bénéficiaires (3,9 millions), la location d’équipements médico-sociaux (2,8 millions), les soins ambulatoires journaliers (1,6 million) et enfin les visites à domicile (1,6 million).

