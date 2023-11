Feuillages dorés de l’automne 2023 : cartes des régions et périodes conseillées

Japan Data

Avec cet article, vous saurez où et quand profiter au mieux des feuillages dorés de l’automne japonais.

Lorsque la douceur de l’automne laisse peu à peu place à la fraîcheur de l’hiver, pour notre plus grand plaisir, les arbres se parent de leurs plus beaux atours. Leurs feuilles nous montrent leurs plus belles couleurs avant de tirer leur révérence et de s’échouer sur le sol. Comme allant à l’encontre de la vague rose printanière des cerisiers en fleur, qui déferle sur le Japon du sud vers le nord, la coloration des feuilles en automne, elle, commence au nord du Japon, en haute altitude pour peu à peu gagner les régions du sud de l’Archipel.

Selon les prévisions 2023 de l’Agence météorologique du Japon, en raison de la douceur des températures de la saison sur l’ensemble de l’Archipel, les arbres pourraient revêtir leur parure automnale or et pourpre plus tard que les autres années.

En ville, le spectacle qui représente le mieux la saison automnale, ce sont peut-être ces nombreux gingkos qui, le long des routes ou dans les parcs, arborent leur manteau doré. Dans la capitale par exemple, nous avons le Meiji Jingu Gaien, le campus Hongo de l’Université de Tokyo ou encore le parc Yoyogi, pour n’en citer que quelques-uns. Vers la mi-novembre, dans le sud du Tôhoku (nord-est), foulez à tâtons le tapis or que vous offrent leurs feuilles.



Source : Agence météorologique du Japon

Prévisions dans les principales villes de l’Archipel

Ville Date Observation (nombre de jours de retard) Sapporo 8 novembre Moyenne (4) Aomori 7 novembre Moyenne (5) Sendai 30 novembre Plus tard (7) Tokyo 26 novembre Moyenne (3) Kanazawa 11 novembre Moyenne (1) Nagano 15 novembre Moyenne (5) Nagoya 18 novembre Moyenne (0) Kyoto 27 novembre Moyenne (3) Osaka 24 novembre Moyenne (2) Wakayama 26 novembre Moyenne (3) Hiroshima 20 novembre Moyenne (5) Kôchi 16 novembre Moyenne (1) Fukuoka 27 novembre Plus tard (7) Kagoshima 28 novembre Moyenne (3)

Dans les montagnes en altitude, quelques feuilles sont déjà tombées, mais les arbres ne commenceront à revêtir leur parure pourpre tant attendue qu’en novembre, même à Hokkaidô et dans le nord-est du Japon. Dans le sud de la région de Tôhoku, il faudra attendre décembre ou même plus tard. Vous avez donc encore tout le temps de vous organiser pour aller admirer les magnifiques couleurs de l’automne.



Source : Agence météorologique du Japon

Prévisions dans les principales villes de l’Archipel

Ville Date Observation (nombre de jours de retard) Sapporo 12 novembre Beaucoup plus tard (15) Aomori 16 novembre Moyenne (3) Sendai 29 novembre Plus tard (8) Tokyo 1er décembre Moyenne (3) Kanazawa 1er décembre Plus tard (7) Nagano 23 novembre Plus tard (11) Nagoya 3 décembre Moyenne (5) Kyoto 12 décembre Plus tard (7) Osaka 4 décembre Moyenne (3) Wakayama 13 décembre Plus tard (7) Hiroshima 29 novembre Plus tard (7) Kôchi 10 décembre Plus tard (8) Fukuoka 10 décembre Plus tard (9) Kagoshima 14 décembre Moyenne (-1)

Le site Kôyô Navi recense les données de quelque 700 sites aux quatre coins de l’Archipel.

(Photo de titre : allée de ginkgos à Jingu Gaien, à Tokyo. Pixta)