Ces enfants japonais qui ne lisent plus

Comme le veut l’adage, au Japon, l’automne est la saison de la lecture. Une enquête montre qu’environ la moitié des enfants ont un temps de lecture en semaine réduit à zéro. Difficile de lutter contre les écrans, la tentation des jeux et des smartphones. Mais les enfants ne sont pas seuls en cause, les adultes aussi lisent de moins en moins.

En collaboration avec l’Institut des sciences sociales de l’Université de Tokyo, l’Institut de recherche Benesse montre dans son enquête portant sur « la vie et l’apprentissage des enfants dans le cadre familial » que pour environ la moitié des enfants, le temps consacré à la lecture est nul (zéro minute).

Réitérée huit fois entre 2015 et 2022, l’enquête a suivi environ 20 000 enfants et leurs parents sur huit années consécutives. Or, les données de 2022 montrent que 49,0 % des enfants ont déclaré ne pas lire du tout en semaine (0 minute). Les garçons sont plus nombreux que les filles à ne pas lire du tout et plus ils avancent dans leur scolarité plus le temps consacré à la lecture diminue.

En moyenne, la durée de lecture quotidienne a diminué de 3 minutes, pour passer de 18,2 minutes en 2015 à 15,2 minutes en 2022. On peut déplorer ce fait, mais à quoi sert de lire ? La réponse est peut-être dans les résultats de l’enquête, puisque les enfants qui passent le plus de temps à lire ont tendance à s’auto-évaluer comme étant « bons » en compréhension, réflexion ainsi qu’en expression écrite et orale.

Les parents sondés disent vouloir que leurs enfants prennent goût à la lecture. L’analyse des données de l’enquête montre que dans des familles ayant beaucoup de livres à domicile, les jeunes lisent plus. Les parents transmettent le goût de la lecture.

De plus, les données concernant les enfants suivis sur sept ans montrent que ceux qui lisaient déjà beaucoup avant leur entrée à l’école primaire passaient plus de temps que les non-lecteurs à lire au secondaire. Enfin, les enfants ayant pris l’habitude de lire dès leur plus jeune âge ont tendance à passer plus de temps à lire par la suite. L’étude conclut que pour pousser les enfants à lire plus, l’environnement familial et l’encouragement parental sont des facteurs clés.

(Photo de titre : PIXTA)