Où habitent les PDG japonais ?

Où vivent les dirigeants d’entreprises ? Une enquête a été menée auprès de quatre millions d’entre elles pour répondre à la question.

L’institut Tokyo Shôkô Research a mené une enquête auprès de quatre millions d’entreprises de tout l’Archipel pour savoir où les PDG avaient élu domicile. Et il se trouve que ce sont certains des 23 arrondissements de Tokyo qui ont le monopole absolu.

Le quartier d’Akasaka, dans l’arrondissement de Minato, arrive en tête avec 4 099 patrons. Il dépasse de 700 le quartier de Nishi-Shinjuku, situé dans l’arrondissement de Shinjuku, qui se place en deuxième position. Notons que l’arrondissement de Minato remporte 6 des 10 premières places du classement, ce qui démontre bien son hégémonie en la matière.

Quant au fameux arrondissement de Shibuya, seul le quartier de Yoyogi rentre au top 10, mais Hiroo, Ebisu et Jingumae sont dans les 20 premiers.

Les grandes tours abritant des appartements de luxe situées à Shibaura (arrondissement de Minato, classé 6e), à Toyosu (arrondissement de Kôtô, classé 9e) et à Kachidoki (arrondissement de Chûô, classé 12e) montent dans le classement.

Classement par quartier où résident le plus grand nombre de PDG (2023)

Rang (2020) Quartier (arrondissement) Nombre de PDG 1 (1) Akasaka (Minato) 4 099 2 (2) Nishi-Shinjuku (Shinjuku) 3 395 3 (3) Roppongi (Minato) 3 241 4 (4) Minami-Aoyama (Minato) 3 076 5 (5) Yoyogi (Shibuya) 3 029 6 (8) Shibaura (Minato) 2 871 7 (6) Takanawa (Minato) 2 782 8 (7) Shinjuku (Shinjuku) 2 743 9 (11) Toyosu (Kôtô) 2 734 10 (9) Minami-Azabu (Minato) 2 654

Source : tableau établi par Nippon.com d’après l’enquête de Tokyo Shôkô Research.

Setagaya, l’arrondissement de la capitale comptant le plus grand nombre de dirigeants d’entreprises (54 262), est réputé pour son calme et ses quartiers résidentiels de Seijô, Okusawa et Fukasawa.

Minato arrive en deuxième position avec 39 516 PDG, soit 15,1 % de la population de l’arrondissement, équivalant à 1 résident sur 6,6 ! C’est donc un véritable « nid à PDG », où se concentrent des grands appartements de luxe.

Shibuya est troisième du classement, avec 29 090 personnes. Un peu excentré, c’est une zone résidentielle ancienne et calme. Avec 12,6 % de PDG, Shibuya se classe deuxième derrière Minato en terme de proportion de dirigeants.

Arrondissements où résident le plus grand nombre de PDG (à Tokyo)

Nombre de PDG 1 Setagaya 54 262 2 Minato 39 516 3 Shibuya 29 090 4 Shinjuku 28 968 5 Ôta 28 114 6 Nerima 26 865 7 Suginami 25 193 8 Edogawa 23 436 9 Meguro 23 164 10 Adachi 23 046

Source : tableau établi par Nippon.com d’après l’enquête de Tokyo Shôkô Research.

Si on exclut Tokyo, c’est la ville de Kawaguchi, dans la préfecture de Saitama, qui compte le plus de patrons (20 427). Elle est suivie par Funabashi et Ichikawa, toutes deux dans la préfecture de Chiba.

Dans la région du Kansai, les villes en tête de classement sont Higashi-Osaka (préfecture d’Osaka) et Nishinomiya (préfecture de Hyôgo).

Villes où résident le plus grand nombre de PDG (hors Tokyo)

Ville (préfecture) Nombre de PDG 13 Kawaguchi (Saitama) 20 427 20 Funabashi (Chiba) 14 389 21 Higashi-Osaka (Osaka) 14 221 22 Ichikawa (Chiba) 14 147 23 Nishinomiya (Hyôgo) 13 985 24 Kagoshima (Kagoshima) 13 883 28 Matsudo (Chiba) 12 523 29 Toyonaka (Osaka) 12 296 32 Matsuyama (Ehime) 11 501 33 Utsunomiya (Tochigi) 11 473

Source : tableau établi par Nippon.com d’après l’enquête de Tokyo Shôkô Research.

(Photo de titre : Pixta)