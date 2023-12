Pourquoi le nombre de stations essence au Japon a-t-il diminué de moitié en vingt ans ?

Japan Data

Avec la diminution progressive de la présence de stations essence au Japon, de nombreux habitants des campagnes doivent désormais parcourir 15 kilomètres ou plus pour s’approvisionner.

Selon l’Agence pour les Ressources Naturelles et l’Énergie, le nombre de stations-service au Japon s’élevait à 27 963 à la fin de l’exercice fiscal 2022 (avril 2022-mars 2023), marquant une diminution de 512 par rapport à l’année précédente. En 2002, on dénombrait plus de 50 000 stations essence dans l’Archipel, ce qui représente donc une chute de plus de 40 % au cours des vingt dernières années.

Les efforts fournis pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et la décarbonisation, qui entraînent une baisse de la demande d’essence, sont considérés comme l’un des facteurs de cette diminution du nombre de stations-service, en parallèle avec le manque de personnel dans les zones rurales capables de les gérer. Par ailleurs, des mesures de sécurité plus strictes, impliquant notamment l’obligation de stocker les produits pétroliers dans des réservoirs souterrains, ont été introduites par une réforme législative en 2010, obligeant des stations-service à rénover leurs installations. De nombreuses fermetures avaient alors été signalées, afin d’éviter à leurs propriétaires, souvent âgés, d’investir d’importants capitaux dans des stations dont les profits sont souvent en baisse.

Cette diminution entraîne des problèmes majeurs dans les zones rurales. Parmi ceux fréquemment cités, on compte : « La distance entre mon domicile et la station-service la plus proche est trop importante », et « la difficulté de livrer du kérosène aux personnes âgées sans moyen de transport ». Selon l’Agence, à la fin mars 2022, on comptait 282 municipalités dans lesquelles la distance par route entre le domicile des habitants et la station-service la plus proche était d’au moins 15 kilomètres.

À partir de la fin mars 2013, l’Agence a commencé à publier le nombre de villes ayant moins de 4 stations essence. En 2021, on en comptait 348. Et 10 n’avaient aucune station essence. Le graphique ci-dessous montre que ces municipalités sont réparties de manière relativement uniforme à travers le Japon. Par préfecture, Hokkaidô en comprend le plus (65), suivi par Nagano (35) et Nara (20).

En revanche, Tochigi et Ibaraki sont les mieux desservies : aucune de leurs villes n’avaient moins de 4 stations essence.

(Photo de titre : Pixta)