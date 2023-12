Comment effectuer un appel d’urgence au Japon ?

Japan Data

Au Japon, les appels d’urgences sont toujours gratuits, même depuis un téléphone public payant. Il est même possible d’appeler ces numéros d’urgence depuis un téléphone portable verrouillé.

Pour la police, composez le 110, et le 119 pour les pompiers et les ambulances. Les appels sont gratuits, même depuis un téléphone public payant. Il est également possible d’appeler ces numéros depuis un smartphone verrouillé. Tapez sur « Emergency » (緊急 en japonais), ce qui permet d’appeler en utilisant le smartphone d’une autre personne.

Selon une étude menée à l’échelle nationale par le service d’aide à la garde d’enfants Baby Job auprès de 441 parents d’enfants en bas âge, 86,6 % d’entre eux savaient qu’il était possible de passer un appel d’urgence à partir d’un smartphone verrouillé.

Il est également possible d’appeler le 119 ou le 110 depuis un téléphone public. Il suffit d’appuyer tout d’abord sur le bouton rouge situé à côté du clavier. Le bouton rouge a disparu sur les téléphones les plus récents. Pas besoin non plus d’insérer de monnaie ni de carte téléphonique.

Il se trouve que 28,6 % des parents interrogés ignoraient qu’il était possible de passer des appels d’urgence depuis un téléphone public. Par tranche d’âge, ce pourcentage atteint 38,3 % chez les jeunes d’une vingtaine d’années. Ce n’est pas une surprise puisque cette génération a toujours connu les smartphones et n’a donc eu que très peu d’occasions, ni même le besoin, d’utiliser un téléphone public.

La généralisation de l’utilisation des smartphones a entraîné une baisse considérable du nombre de téléphones publics. Fin mars 2022, il en restait tout de même 108 000 dans tout le Japon. Précieux, ces téléphones permettent de passer un coup de fil en cas de catastrophe ou dans n’importe quelle situation d’urgence. Il faut savoir qu’ils peuvent être utilisés même si les lignes sont occupées, et que contrairement aux téléphones individuels, il n’y a pas de limite à leur utilisation. De plus, ils sont prioritaires. Ils fonctionnent également en cas de panne d’électricité. Il est donc recommandé aux résidents au Japon de connaître l’emplacement du téléphone public le plus proche et de savoir comment l’utiliser.

(Photo de titre : Pixta)