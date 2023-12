Testament : avec l’âge, les seniors japonais auraient-ils tendance à fuir la réalité ?

Japan Data

On se sait mortel, et pourtant nombreux sont ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. On se dit qu’« on a encore le temps de voir venir », et que faire son testament, finalement, c’est assez grandiloquent lorsqu’on n’a pas vraiment de patrimoine. De fait au Japon, un tiers seulement des personnes âgées prend ses dispositions.

Au Japon, la population vieillit et le taux de mortalité moyen grimpe en flèche. Dans son « Rapport annuel sur les testaments, 2023 » réalisé sur les données d’une enquête en ligne, le cabinet juridique Osense tente de comprendre comment les héritages passent après décès aux générations suivantes.

Dans l’ensemble, 65,5 % des personnes de plus de 50 ans ont une image positive du testament qui est considéré comme étant très ou plutôt « constructif » et « ouvrant sur l’avenir ». Mais plus l’âge augmente, moins il séduit (71,3 % des quinquagénaires, 64,6 % des sexagénaires et 55,8 % des septuagénaires). Il s’agit peut-être de fuir la réalité, plus on vieillit moins on se tourne vers l’avenir.

Toutefois, 8,5 % des sondés seulement disent « avoir l’intention » de rédiger un testament et, si l’on ajoute les 25,1 % qui « ne sont pas contre », seul un tiers (35,6 %) des personnes interrogées pensent passer à l’acte. Ceux qui n’y songent pas invoquent principalement trois raisons, expliquant que « leur patrimoine n’est pas important », qu’« ils sont encore en bonne santé » ou que « leur tour n’est pas encore venu ».

Dans la tranche 20-40 ans pour qui la mort peut sembler encore lointaine, les actifs sont peu nombreux (27,1 %) à avoir rédigé un testament.

Plus on prend de l’âge, plus on aborde ce sujet à son entourage. Ainsi, 18,3 % des septuagénaires ont « déjà parlé » de leur testament à leurs enfants. Ce pourcentage monte à 62,5 % si l’on inclut les personnes qui « veulent » ou « pensent » en parler. Pourtant, près de la moitié des sondés qui disent en avoir « déjà parlé » expliquent qu’en fait elles n’ont « aucune intention » d’en rédiger. Cela peut sembler contradictoire, mais cette posture est assez révélatrice de l’état d’esprit des Japonais qui, dans les faits, n’écrivent guère de testament.

(Photo de titre : Pixta)