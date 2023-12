Compétences en anglais : le Japon bien mal placé dans le classement mondial

Japan Data

Dans une étude menée parmi 113 pays et régions non anglophones, le Japon termine à la 87e place en ce qui concerne les capacités en anglais, une copie encore plus mauvaise que l’année dernière puisque le pays a perdu 7 places dans ce même sondage. Peut donc mieux faire ; l’Archipel se classe parmi les derniers pays sur le continent asiatique.

Selon une récente étude, et sans grande surprise, l’anglais n’est pas la tasse de thé des Japonais. Cette étude menée en 2023 par l’Organisation internationale d’enseignement des langues EF Education First (dont le siège se trouve en Suisse), le Japon se classe 87e sur 113 parmi les pays non anglophones et à la 15e place sur 23 parmi les pays et régions asiatiques. Copie totalement à revoir pour l’Archipel dont les piètres résultats lui valent un « niveau de compétence faible » (avant-dernier niveau sur une échelle qui en compte 5). Cette appréciation regroupe les pays situés entre les 64e et 90e places au classement mondial.

Pour les besoins de cette étude, environ 2,2 millions de personnes se sont soumises à des tests d’aptitude en ligne gratuits. Les résultats obtenus ont ensuite été analysés et un classement a été établi. Au terme de ce test, chaque pays s’est vu attribuer un « indice de compétence en anglais ». La majorité des personnes qui ont passé ces tests étaient européennes, avec 34 %. Les individus des continents africain et asiatique représentaient chacun 23 %, ceux d’Amérique latine 20 % et ceux du Moyen-Orient 13 %. L’âge moyen des candidats était d’environ 26 ans.

Le niveau du Japon est proche de celui de pays tels que le Malawi (86e), l’Afghanistan (88e) ou encore le Mexique (89e).

En 2011, année où la première étude a été menée, le Japon se classait 14e. Cependant, l’Archipel n’a cessé de descendre vers le bas du classement à mesure que le nombre de pays, alors seulement d’une quarantaine, a augmenté.

Les Pays-Bas arrivent en première place. À noter que la plupart des pays ayant un « niveau de compétence très élevé » (de la 1e à la 12e place) et un « niveau de compétence élevé » (de la 13e à la 30e place) se trouvent en Europe.

Parmi les pays asiatiques, Singapour arrive 2e dans le classement. Les Philippines n’arrivent que loin derrière, en 20e place, la Malaisie en 25e place, Hong Kong en 29e place. La Corée du Sud arrive loin derrière en 49e et la Chine en 82e position, mais tous devant le Japon. Il apparaît alors clairement que « la maîtrise de l’anglais chez les adultes en Asie de l’Est n’a cessé de décliner ces quatre dernières années ». Pour l’organisation, cela s’explique par la baisse des niveaux au Japon et en Chine.

Classement des principaux pays du monde en matière de maîtrise de l’anglais en 2023

1 Pays-Bas 2 Singapour 3 Autriche 4 Danemark 5 Norvège 6 Suède 7 Belgique 8 Portugal 9 Afrique du Sud 10 Allemagne 11 Croatie 12 Grèce 13 Pologne 14 Finlande 15 Roumanie

20 Philippines 25 Malaisie 29 Hong Kong 49 Corée du Sud 57 Népal 58 Vietnam 60 Bangladesh 60 Inde 64 Pakistan 67 Sri Lanka 73 Mongolie 79 Indonésie 82 Chine 87 Japon (classement non exhaustif)

(Note : les pays figurant en dessous de la 16e place dans ce tableau ne sont que des pays du continent asiatique. Source : Classement du Japon dans l’indice de compétence en anglais établi par l’EF.)

