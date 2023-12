L’inquiétude des parents japonais pour les caries de leurs enfants

Japan Data

Dans les familles ayant des enfants en bas âge, le risque de carie est un problème bien connu. Un sondage a été mené auprès de parents japonais au sujet de ce problème.

Les caries résultent notamment de l’action de bactéries telles les streptocoques mutans. Or, de telles bactéries ne seraient pas présentes dans la flore buccale des nouveau-nés, elles leur seraient transmises par la salive de leurs parents ou proches.

À la mi-octobre 2023, l’entreprise Lotte a effectué une enquête en ligne dans tout le Japon auprès de 400 parents ayant des enfants de 0 à 3 ans. Un pourcentage élevé (93 %) de mères disent savoir que « les bactéries causant des caries peuvent être transmises à l’enfant ». Les pères semblaient moins au courant que les mères, mais 82 % d’entre eux ont répondu « être au courant ».

Les mères expliquent avoir surtout été informées lors de « consultations prénatales » (26,3 %), par « les médias » (25,3 %) ou grâce à « l’information dispensée par les dentistes » (22,0 %). Les pères, quant à eux, ont le plus souvent parlé des « médias » (28,7 %), ou des « échanges avec leur partenaire » (22,6 %).

Par ailleurs, seulement 2,2 % des mères disent avoir été informées par leur partenaire, ce qui laisse à penser que ce sont majoritairement les mères qui sont investies dans la parentalité et que c’est elles qui assurent la recherche et la diffusion de l’information.

À la question « Vous inquiétez-vous que votre partenaire ou vos grands-parents n’embrassent votre enfant ou ne partagent avec lui une bouchée ou des baguettes et ne lui transmettent des bactéries ? », 75,8 % des mères et 69,6 % des pères ont répondu « oui » ou « parfois ». Les parents sont donc attentifs aux dangers d’infection bactérienne qui, au quotidien, peuvent se produire via les contacts ou l’alimentation.

(Photo de titre : Pixta)