Les applications de rencontre, un moyen plébiscité par les Japonais qui veulent se marier rapidement

Japan Data

Un sondage sur les mariages montre que 25 % des couples qui se sont unis moins d’un an après leur premier rendez-vous ont utilisé une application de rencontre.

Une enquête en ligne sur le mariage au Japon, menée en octobre 2023 par Meiji Yasuda Life Insurance, révèle que 31,2 % des répondants déclarent avoir rencontré leur conjoint pour la première fois au travail. La deuxième manière la plus courante (23,6 %) de faire la connaissance d’un partenaire était d’être présenté par un ami commun, suivie par ceux qui étaient tout simplement d’anciens camarades de classe (12,5 %). Et parmi les couples qui se sont mariés dans l’année suivant leur première rencontre, c’est près de 25 % des sondés qui ont eu recours aux applications de rencontres, un pourcentage équivalent à ceux qui se sont initialement rencontrés au travail.

Ce sondage ciblait les personnes mariées âgées de 20 à 79 ans, venues de tout le Japon. Il a récolté 1 620 réponses, avec une parité parfaite : 810 hommes et 810 femmes.

Interrogés sur leurs motivations spécifiques à utiliser des applications de rencontres, les sondés ont commenté : « C’est un moyen facile de rencontrer des gens », « Parce qu’il est difficile de rencontrer des gens au travail », « Cela me permet de choisir un type de personne qui me plaît ».

Au cours de la pandémie, de moins en moins de couples mariés se sont rencontrés au travail puisque les entreprises ont limité les événements à l’extérieur et ont opté pour le télétravail. Le pourcentage de ces couples a toutefois augmenté de 10 points dans l’enquête actuelle par rapport à celle de l’année précédente.

Au total, 15,4 % des sondés ont déclaré avoir déjà participé à des activités liées à la recherche active de conjoint (konkatsu) avant de se marier, avec plus d’une personne sur cinq ayant la trentaine (21,1 %).

Les méthodes les plus courantes de recherche de conjoint par tranche d’âge sont, d’après cette enquête, les applications de rencontre pour les répondants dans la vingtaine (51 %), les événements pour célibataire et les activités de recherche de conjoint pour ceux dans la trentaine (50,9 %), et les rendez-vous en groupe, ou gôkon, pour ceux dans la quarantaine (48,9 %), reflétant ainsi les diverses tendances plébiscitées par les différentes générations.

(Photo de titre : Pixta)