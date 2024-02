Japan Data

Les « écoles communales » au Japon : un nombre d’établissements en hausse constante

Au Japon, on appelle « école communale » les établissements qui intègrent à leur pilotage des parents d’élèves et des habitants des collectivités locales. L’Archipel en compte plus de 18 000 sur son territoire et ces écoles sont désormais majoritaires dans le public.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский