Abus sexuels au sein de l’agence d’idoles Johnny’s : la majorité des fans continuent de la soutenir

Une enquête menée auprès des fans de l’ex-agence artistique Johnny and Associates montre que nombre d’entre eux continuent de la soutenir malgré les affaires d’abus sexuels récemment mises en lumière par la presse.

L’une des actualités les plus médiatisées en 2023 au Japon a été celle impliquant feu Johnny Kitagawa, fondateur de Johnny and Associates (Johnny’s), la grande agence d’idoles masculines, dans un scandale lié à de nombreux abus sexuels. (Voir notre article : De la gloire à la chute : les abus sexuels de Johnny Kitagawa et l’omerta des médias)

Le sondage conduit par Otalab, une société spécialisée dans le marketing en ligne, auprès de 6 000 personnes âgées de 10 à 40 ans montre que 92 % des répondants sont au courant de cette affaire. 45 % d’entre eux déclarent que l’image qu’ils se faisaient de l’agence Johnny’s, qui a depuis été renommée en Smile-Up, a changé après ces révélations.

Concernant les 826 sondés qui se sont identifiés comme fans de Johnny’s, continuent-ils à la soutenir ? La majorité d’entre eux (46,1 %) déclare que ces affaires n’ont provoqué « aucun changement » dans leur fidélité envers l’agence. Ils sont suivis de près par ceux qui affirment même la « soutenir davantage » dorénavant (21,8 %). En revanche, 11,1 % indiquent avoir « cessé d’être fan ».

Si 33 % des personnes affirment se montrer « optimiste » pour l’avenir de cette agence musicale, c’est toutefois un sentiment d’inquiétude qui prédomine chez les fans (40 %).

