Promenades hebdomadaires : les smartphones poussent les jeunes Japonais dehors

Japan Data

En 26 ans au Japon, le nombre de marcheurs occasionnels a presque triplé. Cette petite enquête sur les routines de santé montre que la marche a de plus en plus d’adeptes chez les jeunes de 20 à 30 ans.

En 2022, 48,3 % des Japonais (environ 49,8 millions de personnes) ont fait au moins une séance de marche. Ces chiffres proviennent des résultats de l’enquête que la Fondation Sasakawa pour le Sport mène tous les deux ans sur les routines de santé des Japonais. Un total de 38 millions de personnes (36,8 % de la population de l’archipel) fait de la marche au moins une fois par semaine, et pas seulement quand elles en ressentent l’envie ou parce qu’elles sont à la veille d’un examen de santé. En 1996, ce pourcentage était de 13,6 % (environ 13,1 millions de Japonais). En 26 ans, le nombre de marcheurs occasionnels a presque triplé.

L’âge compte. Les Japonais de plus de 60 ans sont les plus nombreux à faire une séance de marche « au moins une fois par an » ou « au moins une fois par semaine », quand les jeunes de 20 à 30 ans sont ceux qui vont le moins marcher. Mais si depuis 2010, la proportion des seniors est relativement stable, les vingtenaires et trentenaires sont de plus en plus nombreux à aller faire une promenade de santé au moins une fois par semaine.

La Fondation Sasakawa pour le Sport estime que les applications des smartphones poussent les jeunes à faire davantage de séances de marche, ils prennent des photos ou des vidéos, ils postent sur les réseaux sociaux, font des jeux en ligne utilisant la localisation ou décomptent le nombre de pas de leur journée. Ces dix dernières années, si le nombre des marcheurs de plus de 60 ans est resté stable, les jeunes générations ont fait grimper le pourcentage global des promeneurs occasionnels. Une tendance à suivre.

(Photo de titre : Pixta)