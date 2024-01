Sondage sur l’Expo universelle d’Osaka 2025 : les jeunes Japonais plutôt favorables à l’événement

Japan Data

L’aménagement du site de l’Expo Universelle d’Osaka 2025 a largement dépassé le budget initial et suscité de vives critiques. Pourtant, une récente enquête montre que près de 70 % des Japonais de 17 à 19 ans restent favorables à la tenue de cet événement.

À moins de 500 jours de son lancement, de nombreux problèmes restent à résoudre dans l’organisation de l’Expo universelle d’Osaka 2025. Citons le dépassement budgétaire de l’aménagement du site ou les retards qui s’accumulent pour la construction des pavillons étrangers.

La Nippon Foundation, qui mène régulièrement des sondages d’opinion auprès de Japonais de 17 à 19 ans, a voulu savoir ce que les jeunes pensaient de cet événement international, qui se déroulera pendant six mois à partir du 13 avril 2025. En cumulé, près de 70 % des sondés l’approuvent, 31,4 % y sont « favorables » quand 36,7 % y sont « plutôt favorables ». À l’opposé du spectre, 1,7 % s’y déclarent « opposés » et 4,9 % « plutôt opposés ». Moins nombreux à donner des réponses mitigées, les garçons sont plus nombreux que les filles à être clairement « favorables » ou « opposés » à cet événement.

Les partisans sont nombreux à l’approuver en avançant l’argument des « retombées financières » (55,9 %) et 53,2 % des sondés expliquent aussi que l’Expo devrait permettre de « promouvoir la culture japonaise ». Ceux qui s’y opposent redoutent à 51,5 % que les bénéfices ne soient trop faibles au regard des dépenses engagées et 42,4 % disent trouver déplacé d’y consacrer tant d’argent.

Les sondés devaient également indiquer ce qu’ils pensaient du rapport coût-impact de l’Expo universelle d’Osaka. Si 16,1 % trouvent l’investissement rentable, 22,9 % le jugent néfaste. L’enquête montre que même les partisans de l’Expo s’inquiètent du bilan financier.

Les chiffres montrent par ailleurs que le public a été tenu au courant, avec 57,2 % des sondés qui disent en avoir entendu parler et 10,3 % qui déclarent en connaître les détails. Enfin, 28,6 % expliquent vouloir y aller quand 22,5 % indiquent ne pas souhaiter s’y rendre.

(Le sondage d’opinion a été réalisé dans tout le Japon les 30 et 31 octobre 2023 auprès de 1 000 jeunes âgés de 17 à 19 ans. Depuis octobre 2018, la Nippon Foundation réalise des enquêtes en continu afin de mieux comprendre ce que pensent les jeunes Japonais et voir comment ils se positionnent sur des questions politiques, sociétales ou au sujet des élections.)

(Photo de titre : Pixta)