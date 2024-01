Criminalité au Japon : une première augmentation en 20 ans

Japan Data

En 2022, pour la première fois depuis 20 ans, on a recensé une recrudescence du nombre de crimes et délits au Japon. Voyons l’évolution des chiffres.

Le Livre blanc 2023 sur la criminalité publié par le ministère de la Justice montre qu’en 2022 au Japon le nombre de crimes et délits reconnus a augmenté de 5,8 %, pour atteindre 601 331 (contre 568 104 en 2021). C’est la première augmentation depuis 2002. Les vols sans violence (407 911 affaires) représentent près de 70 % du total.

En 2022, les autorités ont reconnu 853 homicides (21 de moins qu’en 2021), 1 148 vols (10 de plus) mais aussi 781 incendies criminels (32 affaires de plus qu’en 2021).

Sur les 169 409 personnes arrêtées, 88 226 étaient des primo-délinquants et 81 183 des récidivistes.

Le taux de récidive a été de 47,9 %, ce qui représente une baisse de 0,7 point par rapport à 2021. Alors que ce taux était en augmentation constante ces dernières années, voilà deux ans qu’il est en recul.

Si depuis 2004 on avait plutôt constaté une baisse du nombre de mineurs (14 à 20 ans) arrêtés pour crime ou délit, en 2022 néanmoins, avec 20 912 arrestations, la recrudescence est de 2,5 % par rapport à 2021, une première en 19 ans.

Par ailleurs, pour la première fois le ministère de la Justice a inclus dans son Livre blanc une section analysant la délinquance juvénile. On peut y lire les résultats d’une enquête menée auprès des 591 garçons et filles de 13 à 19 ans admis en 2021 dans une institution de redressement pour mineurs. L’enquête compte 12 batteries de questions sur les « expériences traumatiques de l’enfance » dont la maltraitance, les détresses psychologiques, les dépendances ou les violences conjugales.

Or, les chiffres montrent que 61 % des mineurs interrogés ont subi des violences physiques (coups de pied ou autre) de la part de leur entourage proche, et que 43,8 % déclaraient avoir été victimes de violence psychologique (notamment d’insultes) dans le cadre familial. Ces résultats d’enquête prouvent que les jeunes placés dans des centres sont considérablement plus touchés que les jeunes en probation.

(Photo de titre : des enquêteurs de la police préfectorale de Kanagawa enquêtent dans le quartier de Naka, à Yokohama, où un homme a été poignardé le 2 novembre 2023. Jiji)