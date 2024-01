L’enseignement au collège : les satisfactions et critiques des parents japonais

Japan Data

Si une enquête montre qu’une majorité de parents japonais se disent satisfaits de l’enseignement dispensé au collège, le système d’évaluation entièrement basé sur la réussite aux examens suscite des critiques.

WebCrew, une agence comparant les sites internet, a réalisé une enquête pour savoir ce que les parents japonais pensaient vraiment de l’enseignement au collège. Les sondés ont tous des enfants qui s’apprêtent à rentrer au lycée.

Au total, 60,5 % parents interrogés se disent « plutôt satisfaits » et seulement 11,5 % « très satisfaits », quand 28,3 % indiquent en être « plutôt insatisfaits » voire « insatisfaits ».

À lire les commentaires, on comprend que certains parents se plaignent du manque de temps et de la qualité des enseignements. L’un d’eux déclare : « C’est peut-être à cause des professeurs, mais le temps de cours est insuffisant. Autrefois les collèges accueillaient les jeunes le samedi. » Un autre indique : « Les jeunes ne sont pas suffisamment formés s’ils se contentent des cours dispensés au collège. Nous sommes obligés d’envoyer notre enfant dans des cours du soir pour compléter son éducation. » Dans le même temps, un parent « plutôt satisfait » explique : « Bien sûr, tout ne me convient pas mais il serait injuste de rejeter toute la faute sur le système éducatif. »

Réalisée à la mi-octobre 2023, l’enquête a recueilli 1 005 réponses valides.

Au palmarès des points forts et des points faibles, 20,5 % des parents sondés trouvent particulièrement satisfaisant le système « un enseignant, une matière ». Par ailleurs, 19,4 % indiquent se réjouir que « l’enseignement dispense des savoirs de base ». Les aspects les plus critiqués sont que « les évaluations sont trop fréquentes et basées sur la réussite aux examens » (12,4 %) mais aussi paradoxalement que « l’enseignement dispense des savoirs de base » (19 %).

Les parents devaient également indiquer leurs attentes, ce qu’ils souhaitent que leurs enfants apprennent au collège. Plus de la moitié d’entre eux ont accordé de l’importance à « la communication » (55,1 %) et à la « culture générale » (51,7 %) quand moins de 10 % semblent trouver que la « culture numérique » et « la gestion de l’information » sont des priorités.

(Photo de titre : Pixta)