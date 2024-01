Frais de représentations des entreprises dans le Japon post-Covid : Osaka et Nara en tête

Japan Data

La crise sanitaire s’étant tempérée, l’heure est à la reprise des interactions sociales. Les entreprises renouent avec leurs partenaires commerciaux et les rencontres informelles entre associés. Les frais de représentations des entreprises dans le Japon post-Covid-19 repartent ainsi à la hausse.

L’institut de recherche Teikoku Databank s’est intéressé aux frais de représentations déclarés par les cinq millions d’employés de 150 000 entreprises japonaises. En 2022, le budget alloué s’est élevé en moyenne à 18 192 yens par mois (115 euros) et par employé. Avec 20 % de plus qu’en 2021, l’augmentation est significative. En 2019, la moyenne était de 23 383 yens (145 euros) et c’était la plus élevée de la décennie. La pandémie de coronavirus ayant empêché que collègues ou clients se retrouvent de manière informelle pour passer du bon temps, la moyenne était retombée à 16 653 yens (105 euros) en 2021, son plus bas niveau sur les dix dernières années.

Chez les entreprises ayant déjà fait leur déclaration d’impôt de 2023 en novembre, les frais de représentations s’élevaient en moyenne à 18 400 yens par mois et par employé. Le budget semble être revenu à 90 % du montant de 2019, niveau le plus élevé de la période pré-Covid.

Concernant le montant des frais, en 2022, un quart des entreprises (24,7 %) a dépensé « de 1 000 à 4 999 yens » par employé . La première moitié (50,9 %) des sondés a répondu avoir déboursé « moins de 10 000 yens », quand l’autre moitié (49,1 %) a déclaré avoir consacré « plus de 10 000 yens », la barre des 10 000 yens (62 euros) faisant office de charnière.

Concernant les secteurs d’activité, en 2022, avec 59 515 yens par employé (375 euros), l’immobilier est le secteur ayant engagé le plus gros budget en frais de représentations. Ce type d’entreprises interagit en effet avec un large panel d’interlocuteurs allant de l’industrie, à la construction en passant par des sociétés de gestion.

Au palmarès des huit secteurs ayant consacré plus de 20 000 yens par mois (125 euros) et par employé, on trouve le BTP (29 000 yens) ou le secteur automobile (23 707 yens). Osaka est en tête du classement par préfecture (28 324 yens). Elle est suivie par Nara (25 366 yens) et Fukuoka (23 732 yens). Les entreprises de la région du Kansai et du sud-ouest de l’Archipel ont tendance à consacrer davantage de budget à ce genre de frais.

Secteurs d’activité ayant d’importants frais de représentations (2022)

Palmarès des secteurs les plus dépensiers Frais mensuels engagés Immobilier 59 515 yens BTP 29 000 yens Secteur automobile 23 707 yens Secteur des services et comptabilité 22 549 yens Aménagement des bâtiments 21 919 yens

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de la Teikoku Databank.

(Photo de titre : Pixta)