Les Japonais se sentent-ils dépendants de leur smartphone ?

Nous vivons avec le smartphone à la main. Que nous soyons dans un train qui tangue, au feu rouge ou en pause déjeuner, il ne nous quitte pas. Une enquête montre que 70 % des Japonais interrogés disent ressentir de la fatigue oculaire. Se sentent-ils dépendants de leur appareil ? Et combien de temps en moyenne passent-ils dessus ?

Cross Marketing a réalisé une enquête en novembre 2023 auprès de 2 400 hommes et femmes âgés de 20 à 79 ans : 29 % des sondés disent avoir « souvent ressenti de la fatigue oculaire » au cours du dernier mois et 41 % indiquent en avoir « parfois ressenti ». En cumulé, 70 % disent en souffrir, un chiffre qui monte à 76 % chez les quinquagénaires (trois personnes sur quatre). La presbytie pourrait être un facteur aggravant.

Quand on parle de fatigue oculaire, on pense tout de suite aux smartphones. Une grande partie (36 %) des sondés qui en possèdent un ont indiqué passer « deux à trois heures » sur leur appareil en moyenne par jour (en semaine ou en congé). Ce chiffre varie entre 30 % et 40 % selon les tranches d’âge. Mais si 6 % de la totalité des sondés disent passer « plus de huit heures » par jour, le taux monte à 12 % pour la tranche d’âge des vingtenaires. La moitié des 20-39 ans passe plus de quatre heures quotidiennes sur son téléphone.

En cumulé, 44 % des sondés se savent dépendants, 10 % se disent « très dépendants » et 34 % se pensent « plutôt dépendants ». La moitié des 40-49 ans et la plupart des 20-39 ans se disent dépendants de leur smartphone, quand au contraire la plupart des 50-79 ans pensent ne pas l’être. Beaucoup de sondés se déclarant dépendants, confient même y être accro et se sentent nerveux ou anxieux sans téléphone.

Des mesures peuvent être prises, lors d’une cure de « désintoxication numérique », on passe du temps sans toucher aux appareils numériques (smartphones ou ordinateurs). En cumulé, un tiers des sondés seulement disent avoir déjà entendu parler de telles cures.

(Photo de titre : Pixta)