Collège privé ou public : où vont les élèves de Tokyo ?

Alors que la plupart des enfants tokyoïtes restent scolarisés dans le public au sortir du primaire, les élèves intégrant un collège privé sont de plus en plus nombreux.

Le rapport de la Commission scolaire de la métropole de Tokyo indique que sur les 98 518 élèves sortis des écoles primaires publiques de la capitale en mars 2023, 76 611 (77,8 %) ont continué leur scolarité dans un collège public de Tokyo. 19 521 (19,8 %) ont préféré un collège privé à Tokyo, quand 443 jeunes se sont dirigés vers un établissement national et 1 769 sont allés dans un collège hors de Tokyo. En somme, plus de 20 % des élèves (20,2 %) se sont orientés vers un collège national ou privé. De plus, beaucoup d’élèves optant pour un collège situé dans une préfecture limitrophe de Tokyo ont probablement été scolarisés dans le privé.

Ces dernières années, les enfants scolarisés au primaire dans le public à Tokyo sont de plus en plus nombreux (en nombre ainsi qu’en pourcentage) à passer dans le privé. En 2016, 15 626 enfants poursuivaient dans un établissement privé au sortir du primaire (17,0 % des écoliers en mars 2017). Six ans plus tard, 3 900 enfants de plus étaient dans ce cas de figure (la hausse est de 2,8 points).

La tendance est encore plus nette dans le centre de la capitale. Le tableau ci-dessous présente les 10 arrondissements ayant les plus forts taux d’inscription dans le privé pour l’enseignement secondaire. Bunkyô arrive en tête du classement : près d’un élève sur deux est scolarisé dans un collège privé.

Arrondissements de Tokyo ayant la plus forte proportion d’élèves issus de l’enseignement élémentaire public à s’orienter vers le secondaire privé

1 Bunkyô 49,5 % 2 Chûô 43,1 % 3 Minato 42,5 % 4 Meguro 39,4 % 5 Chiyoda 37,5 % 6 Shibuya 36,5 % 7 Setagaya 35,4 % 8 Shinjuku 34,9 % 9 Suginami 32,7 % 10 Toshima 32,1 %

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du rapport de la Commission scolaire de la métropole de Tokyo.

Des arrondissements présentant les plus forts taux d’inscription dans le privé, Minato, Chûô et Setagaya comptent le plus grand nombre d’enfants inscrits dans des collèges hors de Tokyo (respectivement 82, 94 et 164 élèves), les chiffres devraient donc être revus à la hausse pour ces municipalités car la probabilité est grande que ces enfants se retrouvent également dans le privé.

