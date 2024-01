Plus de 80 % des entreprises japonaises prévoient d’augmenter les salaires en 2024

Japan Data

Selon une enquête menée auprès de 4 500 entreprises japonaises, plus de 80 % d’entre elles prévoient d’augmenter les salaires en 2024. Puisse la nouvelle année combler le plus grand nombre !

D’après une enquête menée en décembre dernier par Tokyo Shôkô Research auprès de 4 581 entreprises japonaises, 82,9 % d’entre elles (3 799) disent prévoir une augmentation de salaires en 2024.

La majorité des répondants (51,5 %) disent envisager une hausse « égale à celle de 2023 », quand 19,7 % prévoient une augmentation mais d’un montant « inférieur à celui de 2023 » et 11,6 % déclarent que le montant de l’augmentation sera « supérieur à celui de 2023 ». Par contre 17,1 % des entreprises interrogées expliquent qu’il est « peu probable qu’une hausse de salaire soit possible ».

14,1 % des grandes entreprises (capital d’au moins 100 millions de yens) et 11,3 % des PME (capital inférieur à 100 millions de yens) répondent que le montant de l’augmentation « dépassera celui de 2023 ». Mais parmi les entreprises qui ne comptent pas réhausser les salaires, 17,9 % sont des PME, soit près du double du nombre des grandes entreprises (9,2 %) dans le même cas. Les analystes de Tokyo Shôkô Research en concluent que « leurs piètres résultats entravent beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ne pourront se permettre d’augmenter les salaires ».

L’immobilier est le secteur prévoyant le plus d’augmenter les salaires avec un montant supérieur à celui de 2023 (17,5 %, soit 19 entreprises sur 108). Viennent ensuite les secteurs de la communication (15,6 %) et des services (13,1 %). Par ailleurs, à 42,4 % en cumulé, les entreprises de la finance et les assurances sont majoritaires à prévoir que le montant des augmentations sera inférieur à celles de 2023, voire n’en envisagent aucune.

(Photo de titre : Pixta)