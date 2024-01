Floraison des cerisiers : la carte des prévisions 2024

Japan Data

Les cerisiers fleuriront au Japon à partir de la fin mars jusqu’à avril, avant d’atteindre la région de Hokkaidô en mai. Voici la carte des prévisions de la saison 2024.

Le 10 janvier, la Japan Meteorological Corporation (JMC), une société privée prestataire de prévisions météorologiques, a publié les dates estimées de floraison des cerisiers (sakura). Un climat plus doux qu’une année ordinaire est attendu de janvier à mars, et les fleurs devraient par conséquent se dévoiler plus tôt que la normale dans certaines régions.

Les sakura fleuriront d’abord dans la région de Kôchi (située au sud de l’île de Shikoku) autour du 18 mars, suivie fin mars par la majeure partie de l’ouest du pays ainsi que par le Kantô (Tokyo et ses environs) et certaines parties de l’est. La floraison s’étendra ensuite au nord, jusqu’aux régions du Hokuriku (côte centre-ouest) et du Tôhoku (nord-est) en avril, avant d’atteindre l’île septentrionale de Hokkaidô à la fin du mois.

Si les premières floraisons à Tokyo sont prévues pour le 23 mars, celles de Sapporo n’arriveront que six semaines plus tard, aux alentours du 2 mai.

La JMC effectue ses prévisions sur la base des cerisiers Somei Yoshino dans environ 1 000 points d’observation disséminés sur l’ensemble du pays, en utilisant une équation complexe tenant compte de facteurs comme les températures pendant les périodes de dormance et de croissance. Vous pouvez consulter les mises à jour sur la floraison des différentes zones sur le site internet Otenki Navigator (en japonais uniquement).

(Voir également notre série tout plein d’articles : Voyage à travers les cerisiers du Japon)

(Photo de titre : cerisiers en fleur près du fleuve Shiroishi, Ôgawara-machi, dans la préfecture de Miyagi. Pixta)