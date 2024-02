Les couples mariés japonais ont-ils encore des relations sexuelles ?

Japan Data

Selon une enquête menée auprès de couples mariés japonais, près de 70 % d’entre eux ne font plus ou presque plus l’amour. La proportion est élevée même pour les personnes encore jeunes.

La société japonaise Raison d’Etre, spécialisée dans le développement de systèmes, a mené une enquête sur les relations sexuelles auprès de 4 000 personnes mariées et de différentes tranches d’âge : 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans. 500 hommes et femmes ont été retenus pour chaque tranche d’âge.

Les résultats ont montré que 43,9 % des sondés ne faisaient plus l’amour, 24,3 % « presque plus », soit un total de 68,2 % de personnes ayant peu ou plus de relations sexuelles avec leur partenaire.

Les réponses données varient en fonction du sexe et de l’âge des personnes interrogées. 51 % des femmes mariées âgées d’une vingtaine d’années n’ont pas ou presque pas de rapports sexuels avec leur époux, une tendance qui passe à 67,8 % pour celles dans la trentaine. La tendance est encore plus marquée pour les femmes mariées qui ont déclaré ne plus du tout faire l’amour : le pourcentage fait plus que doubler, passant de 16,4 % pour les femmes dans la vingtaine à 39,2 % pour les femmes dans la trentaine.

Le même phénomène est observé chez les hommes mariés : 53,4 % et 71,4 % des hommes respectivement âgés d’une vingtaine et d’une trentaine d’années ont déclaré ne plus ou presque plus avoir de rapports sexuels avec leur épouse, Pour ce qui est des hommes n’ayant aucune relations sexuelles, le pourcentage passe de 25,2 % à 41,8 % d’une tranche d’âge à l’autre.

Interrogés sur leur mariage en lui-même, 66 % des couples mariés qui avaient encore des relations sexuelles ont décrit leur relation comme « bonne » ou « assez bonne », contre 57,2 % des couples qui n’en avaient presque plus. Ce pourcentage est légèrement inférieur pour les couples qui n’ont plus du tout de relations sexuelles, mais il reste relativement élevé, à près de 60 %.

Si le sexe est souvent décrit comme l’expression ultime de l’amour, il semblerait que ce ne soit pas la chose principale pour de nombreux couples. Avec ou sans rapports sexuels, de nombreux couples japonais peuvent conserver de bonnes relations et continuer à s’entendre au quotidien.

(Photo de titre : Pixta)