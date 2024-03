Où vivent les Japonais établis à l’étranger ?

Japan Data

Malgré les restrictions de voyage entièrement levées après la crise sanitaire, le nombre de Japonais choisissant de vivre à l’étranger est en diminution. Où résident-ils le plus ? Voyons aussi l’évolution au fil des années du nombre de ressortissants nippons établis hors de l’Archipel.

Après la pandémie de coronavirus, les Japonais se sont remis à voyager. En revanche, le nombre total de ressortissants nippons résidant à l’étranger, lui, continue de se réduire. Selon des estimations, au 1er octobre 2023, leur nombre avait diminué de 14 950 (-1,1 %), en baisse pour la quatrième année consécutive.

Par pays, les États-Unis sont de loin le pays où les Japonais partent le plus s’installer (32,1 %). La Chine arrive à la suite, mais bien loin derrière (7,9 %). Ils représentant ainsi à eux seuls 40 % du nombre total de Japonais établis hors de l’Archipel.

Selon une enquête statistique sur les ressortissants japonais vivant à l’étranger menée par le ministère des Affaires étrangères, sur la base d’un signalement de résidence hors des frontières du Japon auprès d’autorités étrangères (ambassades et consulats compris), au total, 1 293 565 Japonais habitaient à l’étranger. 718 838 d’entre eux étaient des résidents de longue date, un chiffre en baisse de 4,3 % par rapport à l’année précédente. Cependant, le nombre de résidents permanents a augmenté de 3,2 % pour atteindre 574 727 personnes.

Par région, l’Asie, l’Europe de l’Est et l’ex-Union soviétique, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest ont toutes vu une diminution du nombre de ressortissants japonais, contrairement à l’Afrique, l’Océanie, le Moyen-Orient ou encore l’Amérique centrale, davantage plébiscités. Selon les premières statistiques collectées en 1989, le nombre de Japonais installés à l’étranger était en hausse constante jusqu’en 2019, mais il a commencé à diminuer à partir de 2020 en raison de l’aggravation de la pandémie mondiale.

Par ville, en 2023, c’était l’agglomération de Los Angeles qui a rencontré le plus de succès auprès des Japonais, avec 64 457 résidents (soit 5 % du nombre total de Japonais établis hors de leur pays). Venaient ensuite Bangkok avec 51 407 personnes (4 %), la région métropolitaine de New York avec 37 414 personnes, (2,9 %) et Shanghaï avec 37 315 personnes (2,9 %).

Par ailleurs, selon une enquête du ministre des Affaires étrangères sur le nombre d’entreprises japonaises implantées à l’étranger, au 1er octobre 2022, 1 245 entreprises relevaient de la juridiction du Consulat général du Japon à Los Angeles, 5 856 entreprises de l’Ambassade du Japon en Thaïlande, 658 du Consulat général du Japon à New York et 22 729 du Consulat général du Japon à Shanghaï. Un grand nombre de ressortissants japonais sembleraient donc travailler pour des entreprises nippones à l’étranger.

Pour des raisons de sécurité, les chiffres pour l’Ukraine, l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie n’ont pas été rendus publics et n’ont pas été inclus dans les estimations.

(Photo de titre : la côte littorale de Santa Monica, près de Los Angeles. Pixta)