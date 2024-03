Le nombre de Japonais syndiqués n’a jamais été bas depuis 1947

Japan Data

Selon la toute dernière enquête rendue publique par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le taux de syndicalisation en 2023 est de 16,3 %, le plus bas niveau jamais atteint.

En 2020, au tout début de la crise sanitaire, le taux de syndicalisation était un temps remonté, mais depuis 2021 et sur trois années consécutives, la chute est constante. Ainsi, avec un chiffre de 16,3 % en 2023, il s’agit de la plus faible proportion jamais enregistrée depuis 1947, date de la première étude.

D’après le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, avec 610 000 travailleurs de plus qu’en 2022, la population active du Japon est désormais de 6,19 millions de personnes (dernières données de juin 2023). En revanche, l’Archipel compte 9,93 millions de syndiqués, soit 55 000 personnes de moins que l’année précédente.

On recense 3,47 millions de femmes syndiquées, soit 2 000 personnes de plus qu’en 2022.

Le nombre de syndiqués travaillant à temps partiel est en augmentation. En 2023, il atteint un nouveau record de 1,41 million, avec 6 000 personnes (0,4 %) de plus qu’en 2022. Leur part dans le total des effectifs syndicaux (14,3 %) a augmenté de 0,2 point par rapport à 2022. Mais le taux de syndicalisation des travailleurs à temps partiel reste pratiquement inchangé (8,4 % de l’ensemble).

Le Japon compte par ailleurs 22 789 syndicats, soit 257 de moins qu’en 2022.

Par secteurs. L’industrie manufacturière compte le plus de personnel syndiqué (2,62 millions), ce qui représente 26,6 % du total. Se positionne ensuite le secteur du commerce de gros et de détail (1,54 million) puis le BTP (845 000 personnes syndiquées).

Le taux de syndicalisation progresse dans l’hôtellerie et la restauration (12 000 personnes de plus qu’en 2022) et dans les services (8 000 salariés de plus - hormis ceux qui sont classés ailleurs). À l’inverse, il diminue dans la fonction publique (22 000 personnes de moins qu’en 2022, à l’exclusion de ceux classés ailleurs), dans l’industrie manufacturière (20 000 de moins), dans les transports et à la poste (16 000 de moins) ainsi que dans la finance et dans l’assurance (15 000 syndiqués de moins).

Les syndicats les plus importants sont la Confédération japonaise des syndicats (Rengô), qui compte 6 929 000 membres (23 000 affiliés de moins qu’en 2022), Zenrôren avec 683 000 membres, (19 000 de moins), mais aussi Zenrôkyô avec ses 85 000 membres (7 000 de moins). Ces décomptes tiennent compte du nombre de personnes inscrites aux fédérations syndicales régionales.

(Photo de titre : Yoshino Tomoko [au centre], présidente du syndicat Rengô, participe à une manifestation en prévision des luttes du printemps 2023. Photo prise le 7 mars 2023, dans l’arrondissement de Chiyoda à Tokyo. Jiji)