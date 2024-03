Les dépenses des touristes étrangers au Japon : un chiffre record en 2023

Japan Data

Alors que le nombre de visiteurs internationaux au Japon en 2023 n’a atteint que 80 % de son niveau de 2019 (avant la crise sanitaire), le total des dépenses des touristes a grimpé au-dessus des 5 000 milliards de yens pour la première fois. Voyons l’évolution de ce montant depuis dix ans et les pays les plus « dépensiers » sur l’Archipel.

Les chiffres préliminaires publiés par l’Agence du tourisme du Japon montrent que les dépenses annuelles des visiteurs internationaux en 2023 ont atteint un record de 5 300 milliards de yens (32,7 milliards d’euros), dépassant le précédent record de 4 800 milliards de yens établi en 2019, juste avant la pandémie de coronavirus.

Depuis mai 2023, ces dépenses ont été poussées par l’augmentation de la demande pour le tourisme dans l’Archipel à la suite de la levée des restrictions de voyage, mais aussi par le faible cours du yen et la hausse des prix. Les dépenses moyennes des voyageurs étrangers par personne se sont ainsi considérablement élevées, atteignant 212 000 yens en 2023 (1 300 euros) contre 159 000 yens en 2019.

Par type de dépenses, l’hébergement arrive en tête, totalisant plus de 1 800 milliards de yens, suivi par les achats (1 400 milliards de yens), et l’alimentation (1 200 milliards de yens). En 2023, celles liées à l’hébergement représentaient 34,6 % du total, contre 29,4 % en 2019. En revanche, la part des achats dans les dépenses globales a diminué, passant de 34,7 % à 26,4 % sur cette même période. Ces chiffres suggèrent que les objectifs de voyage des touristes internationaux ont évolué : ils privilégient désormais les expériences culturelles aux achats matériels.

Les pays ou régions dont les visiteurs ont dépensé le plus au Japon étaient Taïwan, qui représentait 14,7 % du total, suivi de la Chine (à l’exclusion de Hong Kong et Macao) à 14,4 %, de la Corée du Sud à 14,1 %, des États-Unis à 11,5 % et de Hong Kong à 9,1 %. Le total devrait encore plus fortement augmenter si le nombre de touristes chinois parvient à revenir aux niveaux d’avant la pandémie, ces derniers ayant effectué un tiers de toutes les dépenses des visiteurs étrangers en 2019.

