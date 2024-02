Le Japon compte de plus en plus d’entreprises « zombies »

Japan Data

Au Japon, malgré les faillites, les entreprises « zombies » sont de plus en plus nombreuses depuis la pandémie de Covid-19. Selon la définition donnée par la Banque des règlements internationaux (BRI), une entreprise est dite « zombie », si elle existe depuis plus de dix ans et que son ratio de profitabilité (bénéfices divisés par les charges d’intérêts) est inférieur à 1 sur trois années consécutives. L’institut de recherche Teikoku Databank a recensé 251 000 entreprises zombies au Japon répondant à ces critères en 2022, ce qui représente 17,1 % du nombre total d’entreprises de l’Archipel.

La loi sur la facilitation de financement des PME, promulguée en 2009 en réponse à la crise financière de l’année précédente, a permis à de nombreuses entreprises de poursuivre leur activité. On recensait déjà 273 000 entreprises zombies en 2011. Après une baisse, ce nombre s’est stabilisé en 2016 avec 140 000 sociétés concernées, avant de repartir à la hausse en 2020.

Des « prêts zéro-zéro » (prêts à taux zéro, ou PTZ, sans intérêts) ont été mis en place pendant la crise sanitaire. Ce train de mesures a certes aidé les PME, mais il a aussi paradoxalement prolongé l’existence de celles qui étaient déjà zombies. Teikoku Databank souligne qu’avec la fin de ces aides, nombre d’entre elles, incapables d’améliorer leurs performances, vont sûrement devoir mettre la clef sous la porte.

On compte le plus fort pourcentage d’entreprises zombies dans la vente au détail (27,7 %), puis dans le secteur des transports et des communications (23,4 %) et dans l’industrie manufacturière (17,8 %). En 2023, le pourcentage d’entreprises zombies a globalement augmenté dans tous les secteurs par rapport à 2021.

Plus le nombre de salariés est faible, plus les entreprises risquent de devenir zombies. Les petites entreprises de moins de 5 salariés affichent le pourcentage le plus élevé (25,1 %), suivies de près par celles employant de 6 à 20 personnes (18,7 %). En revanche, seules 2,8 % des entreprises de plus de 1 000 salariés sont zombies.

Les régions du Tôhoku (nord-est) et du Chûgoku (sud-ouest de l’île principale du Japon) sont les plus touchées (plus de 20 % chacune). Au Tôhoku, bientôt treize ans ont passé depuis la triple catastrophe de Fukushima et pourtant les entreprises continuent d’être criblées de dettes à cause d’emprunts contractés via les programmes de soutien financier. Avec 14,8 % d’entreprises zombies, le Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes) est le moins touché de l’Archipel et à Tokyo, le taux est le plus bas (12,9 %) parmi les 47 préfectures du pays.

