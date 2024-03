Le recrutement des préretraités dans les entreprises cotées en bourse au Japon

Japan Data

Où l’on se tourne, résonne la sentence « pénurie de main-d’œuvre ». Au Japon en 2023, 41 entreprises cotées en bourse ont embauché des préretraités ou des retraités volontaires.

Selon l’enquête de l’institut Tokyo Shôkô Research, en 2023, 41 entreprises japonaises cotées en bourse ont embauché des préretraités ou des retraités volontaires. C’est trois entreprises de plus que l’année précédente. Pourtant, la moitié d’entre elles n’étaient pas déficitaires (21 entreprises). Ce choix peut paraître contre intuitif, mais l’institut explique que cette décision d’embaucher des seniors permet de répondre aux besoins du marché, car la hausse des prix et la faiblesse du yen ont généré des réformes structurelles et l’impact de la pandémie de Covid-19 a changé la donne.

C’est la première fois en trois ans que le nombre d’entreprises recrutant ce type de personnel repart à la hausse. L’enquête recense 3 161 candidats éligibles à l’emploi, c’est une baisse significative par rapport aux 5 780 seniors de 2022. En effet, il n’y a pas eu d’importante campagne de recrutements de plus de 1 000 personnes, comme cela avait été le cas l’année précédente. L’offre d’emploi dans cette catégorie était, en 2023, de moindre échelle.

Par secteur. Les 11 entreprises du secteur de l’information et des communications étaient les plus disposées à recruter des seniors. Toutes ces entreprises étaient dans le rouge au moment de l’embauche, elles étaient donc sans doute dos au mur. Viennent ensuite les cinq entreprises du secteur de l’habillement, de l’équipement ménager et des produits pharmaceutiques, et trois sociétés du secteur des services. En revanche, il n’y a pas eu d’offres d’embauche dans le tourisme et les transports, des secteurs durement touchés par la pandémie. Dans la restauration, une seule entreprise a recruté des seniors.

Au total, 21 des 41 entreprises cotées en bourse embauchant des préretraités et des retraités volontaires n’étaient pas dans le rouge sur la période et 14 d’entre elles étaient même cotées en Prime à la bourse de Tokyo (ce marché est réservé aux très grandes entreprises ayant la plus forte capitalisation boursière). En revanche, seules 5 des 20 entreprises déficitaires étaient cotées en Prime, 10 l’étaient au marché Standard, rassemblant les sociétés de petite et moyenne capitalisation, 4 émergeaient au Growth, un marché destiné aux sociétés récemment entrées en bourse et une entreprise était cotée mais dans une bourse de région.

Et sur la base des résultats de l’enquête, Tokyo Shôkô Research de conclure : « Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie encourage par le biais de la requalification, les reconversions et la réorientation des personnels dans le cadre de son projet d’aide au développement des ressources humaines. Étendre le vivier de recrutement est un levier d’action quand les entreprises connaissent une baisse de performances, ou qu’il s’agit de répondre à l’évolution des marchés et des besoins. Il est possible qu’en 2024, l’offre d’emploi augmente dans les grandes et moyennes entreprises. »

