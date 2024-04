Une élection sur quatre dans les municipalités japonaises se tient sans rival

Japan Data

Au Japon, de plus en plus de candidats se présentent aux élections de conseils municipaux sans adversaire. Par ailleurs, un nombre croissant d’assemblées nationales peinent à atteindre le quorum minimum nécessaire, mettant les collectivités locales dans une situation difficile.

Pour la première fois, l’Association nationale des présidents d’assemblées de villes et de villages a compilé et rendu public le nombre d’assemblées japonaises où des candidats se sont présentés sans rivaux lors de scrutins de villes et de villages (y compris lors d’élections locales à l’échelle nationale). Ces quatre dernières années, entre mai 2019 et avril 2023, sur 926 communes où se sont tenues des élections, 254 (soit 27,4 %) ont eu des candidats sans opposants et 31 n’ont pu atteindre le quorum nécessaire. Il n’y avait vraisemblablement pas assez de membres qualifiés pour briguer les postes en jeu.

L’association a mené ce sondage tous les quatre ans entre mai 2011 et avril 2023 afin d’évaluer la situation. Entre mai 2011 et avril 2015, dans 191 (20,4 %) des 934 villes et villages qui ont tenu des élections, celles-ci se sont déroulées sans opposition et 10 n’ont pas atteint le quorum requis. Les résultats de ce sondage montrent qu’entre 2011 et 2023, le taux d’élections sans opposition a augmenté de 7 points et que le nombre de municipalités qui n’ont pas pu atteindre le quorum nécessaire a été multiplié par trois.

Un sondage mené par le ministère des Affaires intérieures et des Communications sur les élections locales à échelle nationale révèle que sur les 373 communes où se sont tenues des élections, 123 scrutins (33 %) se sont déroulés sans opposition, poussant ce pourcentage à la hausse.

« La pénurie de conseillers municipaux qualifiés s’aggrave considérablement. Si une solution n’est pas trouvée, les collectivités locales se retrouveront dans une situation de crise » a déploré l’association. Elle a appelé le gouvernement à créer un environnement permettant aux candidats de proposer plus facilement leur candidature et a décidé de poursuivre les discussions concernant le passage au numérique pour les affaires du conseil, les mesures de lutte contre le harcèlement et l’amélioration de la rémunération des membres du conseil.

(Photo de titre : un panneau d’affichage accueillant les différentes affiches électorales. © Pixta)