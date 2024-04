Le nombre de naissances au Japon n’a jamais été aussi bas depuis 1899

Japan Data

En 2023, le Japon a connu deux fois plus de décès que de naissances. Et le nombre de mariages est en baisse constante. Le déclin de la population se poursuit.

Les statistiques démographiques préliminaires publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montrent qu’en 2023, il y a eu 758 631 naissances au Japon, soit 41 097 de moins que l’année précédente. Alors qu’en 2022 déjà, le nombre de naissances avait baissé en dessous de 800 000 pour la première fois depuis le début du recensement en 1899, le chiffre a donc continué de plonger.

En plus de la diminution du nombre de femmes en âge d’être enceinte, le total des mariages a lui aussi chuté depuis la pandémie.

Les estimations préliminaires recensent les non-Japonais résidant au Japon et les Japonais résidant à l’étranger, tandis que les statistiques finales (qui seront annoncées en juin) ne se basent que sur le nombre de citoyens japonais vivant dans l’Archipel. Par conséquent, ils seront sans aucun doute encore plus faibles.

Démographie japonaise

2023 2022 Naissances 758 631 799 728 Morts 1 590 503 1 582 033 Changement naturel de population -831 872 -782 305 Mariages 489 281 519 823 Divorces 187 798 183 103

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des statistiques démographiques pour le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Pour 2022 et 2023, ces chiffres sont des estimations préliminaires.

En 2023, le nombre de décès annuel a atteint un record de 1 590 503 (+ 8 470 par rapport à l’année précédente). La baisse naturelle de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès) a franchi la barre des -600 000 pour la première fois en 2021, et n’a fait que suivre la tendance depuis, avec -782 305 en 2022 puis -831 872 en 2023.

Durant le premier baby boom (1947-49), juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances annuelles au Japon avait dépassé 2,5 millions, et leur total sur une année avait été de plus de 2 millions durant le deuxième baby boom (1971-74). Depuis lors, ces chiffres ont constamment décliné, sans aucune hausse lorsque les personnes nées durant le second baby boom ont atteint l’âge d’avoir des enfants, avant de passer sous le nombre de décès pour la première fois en 2007.

Le total du nombre de mariages a atteint 489 281 en 2023, tombant sous les 500 000 pour la première fois. Puisque l’attitude des Japonais envers les grossesses hors mariage est généralement négative, si ces chiffres restent faibles, le total des naissances ne devrait pas rebondir non plus.

