Risques de coupures d’eau : beaucoup de Japonais inquiets mais peu préparés

Dans l’enquête faisant la synthèse de ce qui inquiète le plus les Japonais en cas de catastrophe naturelle, les coupures d’eau figurent en tête de liste. Pourtant près de la moitié des sondés disent ne pas avoir prévu de réserve de secours, ne serait-ce que pour une seule journée.

Pour prévenir des situations de crise en cas de catastrophe naturelle, le groupe Premium Water, qui est spécialisé dans la distribution d’eau potable, a réalisé une enquête de sensibilisation auprès de ses clients. Les résultats du sondage montrent que les « coupures d’eau » (82,2 %) et les « coupures d’électricité » (80,2 %) sont les préoccupations les plus prégnantes.

Seuls 62,7 % des sondés disent avoir chez eux un nécessaire de secours. Ils préparent le plus souvent une « lampe torche » (91,7 %), des « conserves ou autres aliments » (79,2 %) et de l’« eau potable » (78,0 %).

Pourtant c’est le problème de l’approvisionnement en eau potable qui arrive largement en tête du classement.

Pour pouvoir boire et cuisiner, les autorités (locales ou au niveau national) préconisent d’avoir en réserve 3 litres d’eau par adulte et par jour, pour au moins 3 jours — si possible une semaine.

Or, seuls 24,6 % des sondés disent posséder en réserve la quantité minimale recommandée de neuf litres par adulte et près de la moitié (46,7 %) n’ont même pas en réserve les trois litres nécessaires pour couvrir une journée.

