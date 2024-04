Où en sont les ventes de mangas au Japon ?

Japan Data

Au Japon, les ventes de mangas ne cessent d’augmenter, le succès du format électronique compensant largement le déclin du support papier.

Au Japon, mangas et magazines, imprimés ou électroniques, ont le vent en poupe. En 2023, leurs ventes ont augmenté de 2,5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 693,7 milliards de yens (4,2 millions d’euros), un record pour la troisième année consécutive, selon l’Institut de recherche sur les publications de l’Association japonaise des éditeurs de magazines et de livres (AJPEA). La part des ventes de mangas sur le marché de l’édition s’est élevée de 2 points de pourcentage pour atteindre 43,5 %.

En 2020, les ventes annuelles de mangas ont pour la première fois dépassé les 600 milliards de yens, un chiffre largement nourri par la demande de personnes amenées à passer plus de temps chez elles en raison de la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui encore, les ventes continuent d’augmenter pour bientôt atteindre les 700 millions de yens.

Par type de média, les ventes de mangas électroniques sur smartphone et autres appareils mobiles ont augmenté de 7,8 %, pour atteindre 483 milliards de yens. Le support papier en revanche est de plus en plus boudé par les lecteurs ; -8,2 % pour tomber à 161 milliards de yens. Les magazines de mangas, eux non plus ne font plus guère recette, avec une diminution de 7,4 % de ventes pour s’établir à 49,7 milliards de yens. Les mangas qui ont attiré l’attention du public grâce aux adaptations en anime ne s’en sortent pas trop mal. Il s’agit notamment de Oshi no Ko (éditions Shûeisha) et de Frieren : Beyond Journey’s End (éditions Shôgakukan). Mais en général, les mangas sur support papier qui parviennent à s’en sortir honorablement se comptent sur les doigts de la main.

Un rapide coup d’œil aux récentes tendances permet de comprendre que les ventes de mangas sur papier ont augmenté de manière significative en 2020 et 2021. Cependant, le nombre d’exemplaires écoulés a commencé à diminuer en 2022. En 2023, les ventes sont tombées en dessous des chiffres enregistrés avant la pandémie. En revanche, le marché des mangas électroniques lui ne connaît pas la crise, puisqu’il a presque doublé par rapport 2019.

En 1994, Weekly Shônen Jump, célèbre magazine de mangas, support papier, publié par la maison d’édition Shûeisha, était imprimé à 6,53 millions d’exemplaires. Aujourd’hui, ce chiffre est tombé à 1,13 million (sur la base du nombre moyen d’exemplaires imprimés d’octobre à décembre 2023, annoncé par l’Association japonaise des éditeurs de magazines). Par ailleurs, la maison d’édition Shûeisha est activement présente sur le marché des mangas électroniques, grâce à son application mobile et à son site web Shônen Jump+.

Le graphique ci-dessous montre le nombre d’exemplaires sur support papier imprimés pour les principaux magazines hebdomadaires de mangas destinés au marché de la jeunesse. Les tirages de Weekly Shônen Magazine et de Weekly Shônen Sunday ont diminué de près de moitié au cours des cinq dernières années.

