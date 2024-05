Face aux applications de rencontres, les agences matrimoniales japonaises perdent du terrain

Japan Data

Au Japon, le nombre d’agences matrimoniales ayant fait faillite n’a jamais été aussi élevé. Face à elles, les applications de rencontres ont toujours la cote, mais leur utilisation apporte également son lot de problèmes.

Selon la société de recherche Teikoku Databank, 11 agences matrimoniales ont déposé le bilan en 2023, le chiffre le plus élevé depuis les premières statistiques collectées. 11 autres agences, un record également, ont dû suspendre ou cesser leurs activités.

Un sondage mené en octobre 2023 par Meiji Yasuda Life Insurance a révélé que parmi les couples qui s’étaient mariés moins d’un an avant le sondage, 25 %, soit 1 sur 4, avaient eu recours à une application de rencontres. Interrogés sur la ou les raisons pour lesquelles ils avaient fait ce choix (plusieurs réponses étaient possibles), 46,7 % ont déclaré que c’était « parce que c’était plus facile de rencontrer quelqu’un » ou « parce qu’ils n’avaient pas d’occasion de rencontres sur leur lieu de travail ».

À la recherche de nouveaux utilisateurs, les agences matrimoniales organisent de nombreux événements, dont des rencontres en ligne et des soirées konkatsu. Mais les frais de publicité pour ce type d’événements sont très importants. Les frais d’admission et d’inscription des différentes agences sont également un paramètre à prendre en compte. L’analyse de la société Teikoku Databank laisse à penser que la spirale de faillites s’explique par le fait que « les entreprises ont le même objectif de présenter des partenaires potentiels et qu’il est difficile pour elles de se distinguer en créant des services différents ».

Du côté des applis de rencontres, la forte augmentation du nombre d’utilisateurs a entraîné l’apparition de problèmes tels que les incohérences entre les photos postées et la réalité, ou la fréquence des rencontres inutiles. Les agences matrimoniales cherchent alors à adpoter en contrepartie une approche qui puisse préserver l’identité des membres.

Pour la société Teikoku Databank, « l’avenir des agences matrimoniales dépendra de la manière dont elles seront en mesure de fournir des opportunités de rencontres qui répondent aux besoins des utilisateurs qui délaissent les agences pour les applications et qui sont très motivés pour se marier. »

(Photo de titre : Pixta)