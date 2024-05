La réalité financière des familles monoparentales bénéficiaires des banques alimentaires

Japan Data

Quelles difficultés les familles à faible revenu rencontrent-elles, dans un contexte où les salaires n’augmentent pas aussi vite que les prix à la consommation ?

L’organisation japonaise à but non lucratif Good Neighbors Japan a réalisé un sondage entre le 2 et le 18 février dernier auprès de 2 391 familles monoparentales bénéficiaires du service de banque alimentaire Good Gohan (« Bon repas»).

S’agissant du revenu annuel perçu en 2023, uniquement par leur occupation professionnelle, 25,1 % ont déclaré avoir gagné « moins de 1 million de yens » ( 6 000 euros) et 43,4 % « entre 1 et 2 millions de yens ». On peut donc en conclure que le revenu annuel de près de 70 % des ménages interrogés était inférieur à 2 millions de yens. Plus de la moitié des sondés étaient des employés non réguliers et beaucoup d’entre elles ne pouvaient effectuer un nombre suffisant d’heures notamment à cause des tâches ménagères, de leurs enfants, d’un parent proche ou pour raisons de santé.

Même en tentant compte des prestations sociales et des revenus perçus par d’autres membres de la famille qui vivaient sous le même toit, encore 58 % gagnaient moins de 2 millions de yens.

Interrogés sur les augmentations de salaire sur leur lieu de travail en 2023, plus de 75 % ont déclaré qu’il n’avait pas évolué, laissant à penser que les budgets sont de plus en plus serrés pour un grand nombre de personnes car leurs revenus n’augmentent pas aussi vite que les prix à la consommation.

La vie de plus de la moitié des familles des personnes interrogées s’en est trouvée affectée. Ces dernières ont en effet dû s’abstenir d’utiliser la climatisation ou le chauffage, et dépenser moins en nourriture. Nombre de ménages ont également dû renoncer aux activités extrascolaires de leurs enfants ou même à des projets d’études supérieures.

(Photo de titre : Pixta)