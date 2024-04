Les croisières au Japon reprennent de plus belle

Japan Data

Les croisières depuis et vers le Japon ont nettement repris, avec un chiffre qui a plus que doublé par rapport à l’année dernière.

En 2023, le nombre d’escales de navires de croisière au Japon a atteint 1 854, soit plus du double par rapport à l’année précédente, selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et du Transport.

Parmi elles, 1 264 concernaient des bateaux basés à l’étranger, contre 590 basés sur l’Archipel. Le port le plus fréquenté a été Yokohama (171 escales), suivi de celui de Nagasaki (96), et le port Bella Vista Spa & Marina, situé dans la ville d’Onomichi, préfecture de Hiroshima, ex-æquo avec le port de Kobe (91).

Le nombre de passagers ayant foulé le sol nippon a néanmoins été de 356 000, ce qui représente seulement 14 % du record de 2017 (2 529 000 personnes).

Le nombre de touristes venus au Japon à bord d’un bateau de croisière a été très important entre 2015 et 2017 en raison d’une demande accrue de la Chine, et beaucoup de leurs navires ont fait escale dans des ports de l’île de Kyûshû et Okinawa. Mais la pandémie a mis un frein à cette industrie : les croisières ont été entièrement suspendues à partir de mars 2020 et n’ont reprises qu’en 2023.

Le MSC Bellissima, l’un des plus grands paquebots qui effectuent des croisières vers et depuis le Japon, est arrivé à la baie de Tokyo en mars dernier. Navigant sous le drapeau de l’île de Malte, il mesure 315 mètres de long et peut accueillir 5 655 passagers et équipage. De même, le fameux MS Queen Elizabeth entamera son premier voyage vers le Japon cette année.

Afin de redynamiser le marché nippon des croisières, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre l’année prochaine les 2,5 millions de passagers en visite en Japon, et de dépasser les 2 000 escales dans plus de 100 ports du pays.

(Photo de titre : Pixta)