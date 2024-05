Un séisme majeur directement sous Tokyo : quelles conséquences économiques ?

Japan Data

Des experts japonais estiment la probabilité qu’un tremblement de terre de grande ampleur se produise directement sous Tokyo dans les trente prochaines années à 70 %. Quelles en seraient les conséquences sur le plan économique ?

Selon la Société japonaise des Ingénieurs civils (JSCE), un énorme séisme qui se produirait directement sous Tokyo engendrerait des coûts de reconstruction sur 20 ans estimés à un million de milliards de yens (5 960 milliards d’euros).

La première évaluation de 2018 qui annonçait le chiffre de 778 000 milliards de yens a été revu à la hausse après un nouveau calcul prenant en compte les données du séisme et du tsunami du 11 mars 2011.

Le Comité de recherche sismique, affilié au gouvernement, estime le risque qu’un tremblement de terre se produise sous Tokyo dans les trente prochaines années à 70 %. Selon le Bureau du cabinet, la catastrophe causerait la mort de 23 000 personnes, et les pertes économiques en raison d’une destruction des bâtiments et d’un ralentissement de la production et des services s’élèveraient à 95 000 milliards de yens (565 miliards d’euros).

Quant au coût d’un million de milliards de yens énoncé plus haut, il s’agit plus précisément des dégâts économiques à long-terme provoqués par l’endommagement des routes, des ports et des usines de production — évalués à 954 000 milliards de yens — et des dommages subis par les bâtiments et autres structures — évalués à 47 000 milliards de yens.

Il y aurait également des conséquences supplémentaires sur les finances publiques, avec 353 000 milliards de yens (2 100 milliards d’euros) en coûts de reconstruction et 36 000 milliards de yens de pertes de recettes fiscales, ce qui ferait bondir le déficit budgétaire de 389 000 milliards de yens.

Le montant des dégâts économiques a aussi été calculé dans le cas d’un violent typhon suivi d’une inondation de taille. Il serait de 115 000 milliards de yens (685 millards d’euros) si un tel phénomène touchait la baie de Tokyo, de 126 000 milliards de yens dans la baie d’Ise et de 191 000 milliards dans la baie d’Osaka.

En se basant sur cette étude, la JSCE a estimé que la mise en place de mesures telles que la protection sismique des routes et des ports ainsis que la construction de digues pourrait réduire l’impact d’un séisme sous Tokyo de 40 %, celui d’un typhon de 20 à 70 % et d’une inondation de 100 %.

(Photo de titre : exercices de préparation aux désastres dans la ville de Sagamihara, préfecture de Kanagawa, le 1er septembre 2023. Jiji)