Parcs d’attractions : les visiteurs dépensent encore plus qu’avant la pandémie

Japan Data

Après quelques difficultés pendant la crise sanitaire, les affaires ont repris de plus belle dans les parcs d’attractions du Japon. C’est ce qu’a montré les dernières données du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.

Le nombre annuel de visiteurs, qui avant la pandémie était de 80 millions, avait fortement chuté à 30 millions en 2020 et 2021. Le chiffre avait pu ensuite remonter à 60 millions en 2022, à mesure que les Japonais s’étaient habitués à « vivre avec le Covid ».

Puis lorsque le niveau de classification du virus a été rabaissé à celui de la grippe saisonnière en mai 2023, les dernières restrictions ont été levées et le nombre annuel de visiteurs a atteint 72 millions.

Le chiffre d’affaires annuel a évolué de la même manière (celui-ci inclut les frais d’entrée, ceux des attractions et les achats dans les différents restaurants et boutiques). En hausse constante avant la pandémie, les bénéfices ont plongé à 260 milliards de yens (1,6 millard d’euros) en 2020, mais ont pu remonter assez vite les années suivantes. En 2023, le record de 840 milliards de yens (5,1 milliards d’euros) a été atteint. C’est à dire que le chiffre a même dépassé celui d’avant-crise : les dépenses par visiteur ont été plus importantes. Plus précisément, le chiffre d’affaires de 2022 a augmenté de 96 % par rapport à l’année précédente, et pour celui de 2023, c’est une hausse de 41 % par rapport à 2022.

Il se trouve que plusieurs parcs à thèmes ont élevé le prix du billet pour compenser les pertes de la période pandémique, mais les visiteurs semblent ne pas s’en être préoccupés outre mesure, le principal ayant été de retrouver les divertissements dont ils avaient dû se passer pendant un temps.

(Photo de titre : la parade célébrant le quarantième anniversaire de Tokyo Disneyland, en avril 2023. Jiji)