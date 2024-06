Grand séisme au Japon : seulement 40 % du système d’approvisionnement en eau répond aux normes

Japan Data

Le Japon est régulièrement confronté à des séismes, et ils sont particulièrement nombreux en cette année 2024. Pourtant un récent rapport gouvernemental montre que 42,3 % des principales canalisations d’eau seulement répondent aux normes parasismiques.

Dans son rapport, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montre que fin 2022, seul 40 % du système d’approvisionnement en eau au Japon était conforme aux normes parasismiques.

Au Japon, 42,3 % des canalisations principales (conduites et tuyaux d’alimentation en eau) sont conformes aux normes parasismiques, c’est 1,1 point de mieux qu’en 2022. La préfecture de Kanagawa arrive en tête avec 73,6 %, suivie par Tokyo (66,8 %) et Saitama (62,3 %). La préfecture de Kôchi est la moins performante avec 24,8 % seulement d’infrastructures conformes. De manière générale, l’Est du Japon est mieux préparé que l’Ouest de l’archipel.

Par ailleurs, le taux de résistance aux séismes des stations d’épuration a augmenté de 4,2 points par rapport à 2022, pour atteindre 43,4 %. Ces systèmes de traitement prélèvent l’eau des rivières et des sources, puis la purifient. Entreprendre les travaux pour les rendre conformes aux normes parasismiques signifie souvent de devoir arrêter totalement les usines, les améliorations sont donc difficile à effectuer. Avec 73,6 % de couverture parasismique la préfecture d’Ishikawa arrive en tête du classement et Kanagawa se place en deuxième position (73,3 %). Tokyo est en dernière position (13,2 %) et aucun progrès n’est à constater depuis 2022.

Le gouvernement a élaboré un plan de résilience nationale en prévision d’une catastrophe naturelle majeure, il s’agit pour l’Archipel de se préparer par exemple à un séisme le long de la fosse de Nankai ou un tremblement de terre dont l’épicentre serait situé directement sous Tokyo. D’ici 2028, plus de 60 % des canalisations principales devront se conformer aux normes para-sismiques

(Photo de titre : Pixta)