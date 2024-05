Les jeunes japonais souffrent d’un manque d’estime de soi

Japan Data

Sentez-vous qu’on a besoin de vous ? Avez-vous des ambitions pour l’avenir ? Êtes-vous passionnés par quelque chose ? Ces questions ont été posées à des jeunes âgés de 17 à 19 ans dans six pays. Les répondants japonais sont ceux qui ont le plus grand manque d’estime de soi.

La Nippon Foundation a effectué récemment une enquête auprès de 1 000 adolescents âgés de 17 à 19 ans dans six pays : le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Corée du Nord et l’Inde. À la question de savoir s’ils avaient des ambitions pour l’avenir, 88,4 % des répondants de l’Inde et 88,2 % de ceux de Chine ont répondu « Oui » ou « Jusqu’à un certain point ». En revanche, seuls 60,1 % des adolescents interrogés au Japon ont donné la même réponse.

Questionnés en outre pour savoir s’ils avaient le sentiment que les autres avaient besoin d’eux et s’ils avaient une personnalité appréciée par les autres, moins de 60 % des Japonais ont répondu par l’affirmative, avec le pourcentage de loin le plus bas par rapport aux jeunes des autres pays.

Les jeunes Japonais ont donc montré qu’ils avaient moins d’estime d’eux-mêmes, qu’ils étaient moins susceptibles d’être passionnés par quelque chose et d’avoir un objectif et une direction dans la vie, en comparaison avec les jeunes des autres pays. Si le PIB du Japon a été dépassé par l’Allemagne en 2023, passant de la troisième à la quatrième place, l’Archipel est encore un pays prospère et sûr, doté d’un haut niveau d’éducation. L’enquête a néanmoins révélé que ses jeunes ressentaient un manque d’espoir.

L’enquête menée en ligne de février au début mars 2024 a été menée auprès de 1 000 jeunes âgés de 17 à 19 ans dans chacun des pays précités.

