Énergie solaire au Japon : en dix ans, une capacité de production multipliée par dix

Japan Data

Le Japon est le troisième plus grand producteur d’énergie solaire, derrière la Chine et les États-Unis, mais la croissance de ce secteur, autrefois rapide, s’est considérablement ralentie.

Selon les dernières données du Livre blanc sur l’énergie (2023), le Japon a produit en solaire 69,35 millions de kilowatts en 2021. Il n’en avait produit que 5 millions en 2011, mais grâce à l’adoption du système « tarif d’achat » (mécanisme conçu pour accélérer les investissements dans les moyens de production d’énergie renouvelable) instauré l’année suivante, les foyers sont nombreux à s’équiper et les projets méga solaires se développent rapidement. Le volume d’énergie produit par le secteur du solaire a ainsi pu être multiplié par dix sur la décennie. Cette croissance a également profité des progrès technologiques qui ont permis de faire baisser les coûts.

Mais en 2023 le rythme de croissance s’essouffle et l’installation de nouvelles centrales de production d’énergie solaire ralentit. Après l’introduction du système du « tarif de rachat » en 2013, la capacité avait presque doublé en un an. Mais en 2021, l’augmentation d’une année sur l’autre n’est plus que de 7 %. Ce ralentissement serait dû en partie à la baisse des prix de rachat du solaire.

Fin 2021, le Japon est troisième au classement mondial de la capacité solaire installée. Selon le Livre blanc sur l’énergie, le Japon a occupé la première place jusqu’en 2003, puis il a reculé à la deuxième place passant derrière l’Allemagne en 2004. L’Archipel a ensuite repris son avance sur l’Allemagne, mais il a été dépassé par la Chine et les États-Unis, où la capacité de production d’énergie solaire a rapidement augmenté ces dernières années.

Selon l’Institut des Politiques énergétiques durables (un organisme de recherche japonais indépendant et à but non lucratif), les énergies renouvelables représenteraient 24 % de l’électricité produite au Japon en 2022, quand 70 % provient des combustibles fossiles et 5 % du nucléaire.

(Photo de titre : Pixta)