Expo universelle d’Osaka 2025 : qui est l’étrange Myaku-Myaku ?

Myaku-Myaku est la mascotte officielle de l’Expo universelle d’Osaka 2025, qui attire une curiosité croissante à mesure que l’on s’approche de l’événement. Que représente ce personnage à l’allure étrange ?

Myaku-Myaku a été sélectionné en mars 2022 parmi 1 898 candidatures pour devenir la mascotte de l’Expo universelle d’Osaka, qui aura lieu du 13 avril au 13 octobre 2025 à Yumeshima, une île artificielle dans la baie d’Osaka.

Les parties rouges de cet étrange personnage représentent les cellules de notre corps, qui se divisent et se multiplient, afin d’exprimer « l’éclat de la vie ». Quant au bleu, il correspond à l’eau, qui évoque d’une part la notion d’être en constant mouvement, et d’autre part la ville d’Osaka, connue comme « la Cité de l’eau ».

De même, l’expression myaku myaku est une onomatopée (gitaigo) exprimant l’idée de continuité, et utilisée pour traduire le son des battements du cœur. Dans ce contexte, il indique donc l’espoir de transmettre avec un pouls continu aux générations futures la sagesse, l’histoire, la culture et les technologies japonaises à travers l’Expo universelle

Le profil de Myaku-Myaku est presenté sur le site Internet officiel de l’événement :

Le profil de Myaku-Myaku Lieu de naissance : une petite source quelque part dans le Kansai Caractère : sympathique mais pataud. Pouvoirs spéciaux : il est capable de prendre n’importe quelle forme et localiser les arcs-en-ciel après la pluie. Aime : le contact avec le monde Créateur : Yamashita Kôhei, designer et auteur de livres illustrés. (Informations et illustrations avec l’aimable autorisation de The Japan Association for the 2025 World Exposition)

Au début du mois d’avril, 107 entreprises avaient déjà conclu des accords de licences pour l’utilisation de la mascotte, et environ 800 produits dérivés étaient disponibles sur le marché. En plus de la boutique en ligne, il existe des points de vente permanents à Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaidô et Fukuoka, avec d’autres ouvertures programmées. Les peluches, porte-clés, et autocollants sont parmi les articles qui se vendent le mieux.



La boutique officielle d’Osaka Expo 2025 dans le grand magasin Daimaru d’Umeda. (Avec l’aimable autorisation de The Japan Association for the 2025 World Exposition)



Produits affichant la mascotte Myaku-Myaku. (Avec l’aimable autorisation de The Japan Association for the 2025 World Exposition)

La présence de Myaku-Myaku attire du monde à des manifestations au Japon et même à l’étranger. En octobre 2023, la mascotte a accompagné une délégation d’Osaka partie à Melbourne pour fêter les 45 ans du jumelage des deux villes. Le personnage a également fait la promotion de l’Expo lors d’une événement à Ho Chih Minh, au Vietnam, en mars dernier.

Le 30 novembre 2023, à 500 jours avant l’inauguration, la compagnie ferroviaire JR West avait présenté des trains arborant la mascotte, et depuis ce 13 avril (à J-365 !), des trains à grande vitesse Shinkansen avec des marquages Myaku-Myaku ont commencé à circuler dans l’ouest du pays. Ils resteront en service jusqu’à la fin de l’Expo.



Un train revêtu du marquage Myaku-Myaku, au dépôt central de Suita de la compagnie JR West, à Morinomiya. (Avec l’aimable autorisation de JR West)



Un Shinkansen de la ligne Tôkaidô-Sanyô avec un marquage Myaku-Myaku et le logo de l’exposition. (Avec l’aimable autorisation de JR West)

Par ailleurs, Japan Airlines a aussi lancé un avion aux couleurs de l’événement, qui restera visible jusqu’en mars 2025.



L’avion « Myaku-Myaku » de Japan Airlines, à l’aéroport international d’Osaka le 28 novembre, 2023. (Avec l’aimable autorisation de Japan Airlines)

(Photo de titre : une imposante statue de Myaku-Myaku à un événement tenu le 30 novembre 2023 à Osaka, pour fêter les 500 jours avant l’ouverture de l’Expo universelle 2025. Jiji)