Le dernier voyage de la plus ancienne locomotive à vapeur japonaise

Japan Data

La plus ancienne locomotive à vapeur en service au Japon est partie à la retraite après 101 ans de bons et loyaux services. Les amateurs du rail étaient venus lui dire adieu pour son dernier voyage.

Le 23 mars 2024, « SL Hitoyoshi », la plus ancienne locomotive à vapeur en service au Japon, assure son dernier convoi, avant la suspension de son exploitation commerciale pour cause d’obsolescence. Elle prend sa retraite après 101 ans de bons et loyaux services car il est notamment devenu trop difficile d’en effectuer les réparations.



SL Hitoyoshi lors de sa cérémonie d’adieux à la gare JR Hakata. Photo prise le 23 mars 2024 (avec l’aimable autorisation de JR Kyûshû).

La compagnie JR Kyûshû, qui a si longtemps exploité la SL Hitoyoshi, explique avoir mis en service ce type de locomotive le 18 novembre 1922. Plus connue sous le nom de « Hachiroku » (ce qui signifie 8-6, les deux premiers chiffres de son numéro de classification), elle a pour matricule 8620-58654. D’abord destinée au réseau d’Urakami dans la préfecture de Nagasaki, elle a ensuite arpenté les rails des préfectures de Fukuoka, Kagoshima, Ôita, Saga et Kumamoto dans toute l’île de Kyûshu.

La SL Hitoyoshi en quelques dates

18 novembre 1922

Mise en service des locomotives à vapeur de type 8620-58654.

Mars 1975

Fin de service et mise au dépôt.

28 août 1988

Reprise du service sous le nom de « SL AsoBOY ».

21 octobre 1989

SL AsoBOY prend du service aux USA à la suite d’un partenariat avec Durango & Silverton Narrow Gauge Railway basé au Colorado.

28 août 2005

Cessation d’activité des SL AsoBoy.

25 avril 2009

Début de l’exploitation de la locomotive alors rebaptisée « SL Hitoyoshi ».

18 novembre 2022

Célébration du centenaire.

23 mars 2024

Cessation d’activité de SL Hitoyoshi.

Source : JR Kyûshû



La SL Hitoyoshi en convoi. Photo prise le 21 mars 2022 (avec l’aimable autorisation de JR Kyûshû).

En mars 1975, après un demi-siècle d’exploitation, la locomotive quitte le service pour être désormais conservée au dépôt de la gare de Yatake (préfecture de Kumamoto) située sur la ligne Hisatsu. En août 1988, elle reprend du service sous le nom de « SL AsoBOY » et roule sur la ligne Hohi entre la gare de Kumamoto et la gare de Miyachi avant d’être de nouveau arrêtée en août 2005. Ses fans obtiennent que le train soit remis en service en avril 2009, il circulera désormais sous le nom de SL Hitoyoshi sur la ligne Hisatsu entre les gares de Kumamoto et Hitoyoshi. Mais les fortes averses de 2020 et la crise sanitaire font drastiquement baisser le nombre de voyageurs. En 2023, 35 805 personnes ont profité d’un voyage à bord du SL. Pendant ses 1 945 jours d’exploitation, l’illustre locomotive aura parcouru environ 369 000 km et convoyé 414 203 passagers.



La SL Hitoyoshi aux abords de la gare JR Hitoyoshi. Photo prise le 14 novembre 2021 (avec l’aimable autorisation de JR Kyûshû).

Pour son dernier voyage, la locomotive a roulé sur la ligne de Kagoshima entre les gares de Kumamoto et de Hakata. Nombreux ont été ceux venus l’admirer crachant son panache noir de fumée. Le mécanicien responsable de son entretien depuis sa remise en service sous le nom de SL Hitoyoshi en 2009 nous confiait : « Je suis triste de voir partir à la retraite la SL dont j’ai toujours pris si grand soin ,et qui était pour moi comme mon enfant. Aujourd’hui l’heure de la fin a sonné et je ne peux que lui dire “Merci” et “Bravo” pour tout ce chemin parcouru. ». La compagnie JR Kyûshû précise que la locomotive sera offerte et transférée à la ville de Hitoyoshi (préfecture de Kumamoto).

(Photo de titre : la SL Hitoyoshi lors de sa cérémonie d’adieux à la gare JR de Hakata. Photo prise le 23 mars 2024. Avec l’aimable autorisation de JR Kyûshû)