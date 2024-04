Ohtani Shôhei : record du nombre de coups de circuit pour un Japonais en MLB

Japan Data

Le 21 avril 2024, Ohtani Shôhei, la star des Dodgers de Los Angeles, est devenu le Japonais ayant réalisé le plus grand nombre de coups de circuit en Ligue majeure de baseball, avec 176 frappes. Il dépasse ainsi l’ancien record détenu par Matsui Hideki.

En réalisant son 176e coup de circuit (home run) lors de la troisième manche de la rencontre entre les Dodgers de Los Angeles et les Mets de New York, tenue le 21 avril au Dodger Stadium, Ohtani Shôhei a battu le record de Matsui Hideki (175) détenu depuis 2012.

La star de 29 ans a commencé sa carrière aux États-Unis en 2018 chez les Angels de LA, et a réussi au moins 30 coups de circuits par saison entre 2021 et 2023, dont 44 pendant cette dernière, ce qui lui a valu le titre de « Roi du home run » de la Ligue américaine. Il est membre des Dodgers (ligue nationale) depuis la saison 2024, après avoir signé en décembre dernier un contrat de 10 ans pour 700 000 millions de dollars (650 millions d’euros), une somme inégalée dans le baseball américain, devenant à cette occasion l’un des sportifs les mieux payés dans le monde.

Excellant à la fois au lancer qu’à la frappe, Ohtani avait été élu à l’unanimité deux fois MVP (Most Valuable Player, « Meilleur joueur ») de l’American League en 2021 et 2023, du jamais vu dans l’histoire de ce sport.

Nombre total de coups de circuit pour les joueurs japonais en Ligue majeure

Ohtani Shôhei 176 Matsui Hideki 175 Suzuki Ichirō 117 Jôjima Kenji 48 Iguchi Tadahito 44

Source : graphique établi par Nippon.com sur la base des données du site MLB.com, à la date du 21 avril 2024.

MLB.com, le site officiel de la Ligue majeure de baseball, prévoit qu’Ohtani, qui a déjà réussi 5 coups de circuit pour cette saison, se placera deuxième dans la course pour être élu « Roi du home run » dans les deux ligues (américaine et nationale). Aaron Judge, des Yankees de New York, est actuellement le joueur le plus proche du titre.

(Photo de titre : Ohtani Shôhei sur le point de réaliser son 176e coup de circuit, le 21 avril 2024 lors de son match contre les Mets de New York. © Reuters/Johnathan Hui, USA Today Sports)