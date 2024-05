Le tourisme japonais a connu une remarquable floraison en mars

Japan Data

En mars 2024, 3,1 millions de visiteurs étrangers sont venus au Japon, un chiffre mensuel dépassant pour la première fois les trois millions. Ce montant semble avoir été soutenu par la dépréciation du yen et le désir de voir les cerisiers en fleur.

L’Office national du tourisme japonais (JNTO) a annoncé que 3 081 600 visiteurs étrangers étaient venus au mois de mars, une augmentation de 69,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. C’est la première fois que le nombre de visiteurs a dépassé les 3 millions en un seul mois, surpassant le record précédent de 2 991 819 en juillet 2019.

La demande pour les visites au Japon pendant la saison des cerisiers en fleur augmente tous les ans durant cette période (même si cette année la saison a commencé plus tard que prévu, le 29 mars à Tokyo et à Kyoto). La chute rapide du yen a amplifié encore les visites au Japon, avec le nombre de visiteurs de la Corée du Sud, de Taïwan et des pays occidentaux montrant une augmentation significative comparé au niveau antérieur à la pandémie de Covid-19.

En 2025, le gouvernement nippon a pour objectif de dépasser le précédent record annuel de 31,9 millions de visiteurs, fixé en 2019. Mais si leur nombre continue à augmenter, c’est dès cette année que ce but pourrait bien être atteint.

Par pays et par région, la Corée du Sud compte le plus grand nombre de touristes au Japon, avec un chiffre de 663 100, suivi en seconde position par Taïwan avec 484 400 visiteurs. Le nombre de touristes de Chine est revenu à 65 % du niveau pré-pandémique et arrive en troisième place avec 452 400 personnes. Par ailleurs, le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis a augmenté de 64,3 % à partir de mars 2019 pour atteindre 290 100, et celui des Philippines de 63,2 % avec 78 800.

Les visiteurs étrangers ont dépensé 1 750,5 milliards de yens (10,5 milliards d’euros) pendant la période allant de janvier à mars 2024, le chiffre le plus élevé sur une base trimestrielle, d’après les données du JNTO, ce qui correspond à un montant de 208 760 yens par visiteur (1 250 euros). Cette augmentation des dépenses semble être due à la faiblesse du yen et à l’augmentation des prix, conjuguée à une augmentation du nombre de jours de séjour en moyenne.

Par pays et par région, l’Australie vient en tête des dépenses par personne avec 373 000 yens (2 230 euros), suivie par la Grande-Bretagne avec 367 000 yens et l’Espagne avec 352 000 yens.

(Photo de titre : les visiteurs étrangers se mêlent à la foule dans le quartier de luxe de Ginza, à Tokyo, le 14 avril 2024. Jiji)