De retour au bureau : les Japonais tendent à délaisser le télétravail

Avec la pandémie, un certain nombre d’entreprises a eu recours au télétravail. Aujourd’hui, même quand les Japonais ont le choix de travailler depuis chez eux, la majorité préfère malgré tout retourner au bureau.

Dans son enquête réalisée en ligne entre le 27 février et le 2 mars 2024, Kokuyo (une grande entreprise de papeterie basée à Osaka) montre que le nombre de salariés en télétravail a diminué de moitié. La tendance est au retour sur le lieu de travail. Les données indiquent que 49,3 % des salariés ayant travaillé à domicile sont repassés en présentiel alors que 28,2 % d’entre eux auraient pu rester en distanciel. Seuls 25,2 % des salariés obligés de travailler en présentiel expliquent préférer travailler à domicile. Se rendre sur son lieu de travail semble être le mode de travail privilégié.

De plus, si on leur laissait le choix, 64 % des sondés ont répondu préférer travailler en présentiel « au bureau », quand 36 % préfèrent le distanciel « à domicile ». Encore une fois, la tendance semble être au retour sur le lieu de travail.

Pourquoi préférer le télétravail ? Les principaux avantages mentionnés sont les items suivants : « pas de trajet » (41 %), « moindre besoin de parler avec les supérieurs ou collègues » (15 %) et « facilité à se concentrer sur les tâches à accomplir » (14 %).

En revanche, les sondés signalent les inconvénients suivants: « manque d’exercice » (17 %), « manque de communication avec les supérieurs et collègues » (15 %) ou « déséquilibre entre travail et vie privée » (14 %). Les échanges avec les collègues sont à la fois le 2e inconvénient et le 2e avantage mentionnés. Alors faudrait-il repenser les modes de communication au travail ?

