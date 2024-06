Quels sont les métiers de rêve des enfants japonais ?

Japan Data

Quels sont les métiers que les écoliers de primaire et les collégiens au Japon aimeraient faire à l’avenir ? Ce sondage est mené tous les ans depuis 2014.

Adecco, une société japonaise qui fournit des services en ressources humaines, a mené une enquête au niveau national en demandant à 1 800 garçons et filles, élèves primaires et des collèges, le métier qu’ils aimeraient avoir à l’avenir.

Le travail de pâtissière arrive de loin en première place pour les filles de primaire (20,2 %), et il est l’un des plus cités au collège également (8,0 %).

Les garçons du primaire ont plutôt choisi « footballeur » ou « joueur de baseball », suivis de « YouTubeur » ou « policier / détective ». Au collège, c’est « ingénieur / programmeur » qui arrive au top, une première depuis le sondage de 2014.

Alors que très peu d’élèves du primaire ont dit qu’ils voulaient être employés d’entreprise ou fonctionnaires, au collège ces emplois se positionnent à la deuxième et troisième places pour les garçons et à la cinquième et septième places pour les filles.

Filles du primaire

Pâtissière 20,2 % Maîtresse / Enseignante 7,5 % Médecin 6,0 % Infirmière 6,0 % Esthéticienne 4,5 % YouTubeuse ou créatrice de contenu vidéo 2,3 % Créatrice de mode 2,2 % Chanteuse 2,2 % Animatrice (métier de création d’anime) 1,8 % Policière / Détective 1,7 % Employée d’entreprise 1,7 %

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.

Filles du collège

Enseignante 10,0 % Infirmière 8,3 % Pâtissière 8,0 % Médecin 5,3 % Employée d’entreprise 5,0 % Animatrice (métier de création d’anime) 4,0 % Fonctionnaire 2,3 % Ingénieure / Programmeuse 2,0 % Esthéticienne 2,0 % Avocate 1,7 % Graphiste web 1,7 % YouTubeuse ou créatrice de contenu vidéo 1,7 %

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.

Garçons du primaire

Joueur de football 10,7 % Joueur de baseball 8,5 % YouTubeur ou créateur de contenu vidéo 8,2 % Policier / Détective 6,8 % Employé d’entreprise 5,5 % Ingénieur / Programmeur 3,8 % Chauffeur (bus, taxi, train) 3,7 % Créateur de jeu vidéo 3,7 % Urgentiste / Pompier 3,5 % Médecin 2,8 %

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.

Garçons du collège

Ingénieur / Programmeur 10,0 % Employé d’entreprise 6,7 % Fonctionnaire 6,3 % Joueur de baseball 5,3 % Médecin 5,3 % Enseignant 5,0 % Créateur de jeu vidéo 4,7 % YouTubeur ou créateur de contenu vidéo 4,7 % Joueur de football 4,3 % Chauffeur (bus, taxi, train) 3,0 %

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base du sondage de Adecco.

(Photo de titre : Pixta)