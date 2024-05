Le problème des maisons vides et abandonnées : la dernière étude au Japon

Japan Data

Le nombre de maisons vides au Japon ne fait qu’augmenter. Les maisons familiales laissées à l’abandon après la mort des parents sont de plus en plus nombreuses.

D’après une enquête menée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications (première estimation au 1er octobre 2023), le nombre de maisons vides (akiya) dans l’ensemble du pays a augmenté de 507 000 par rapport à l’enquête précédente de 2018 pour atteindre le chiffre record de 8,995 millions, à savoir le double des 4,476 millions trente ans auparavant en 1993.

En raison de la hausse du nombre de ménages, le nombre total d’habitations a également augmenté de 2,61 millions et il est aujourd’hui de plus de 65 millions (65 021 000). Les maisons vides représentent un pourcentage de 13,8 % (taux d’inoccupation), là encore un chiffre record dans ce domaine.

Il s’agit de la seizième enquête de ce type, qui a lieu tous les cinq ans depuis 1948. La situation sur l’ensemble du territoire a été estimée sur la base de l’étude d’environ 3,4 millions d’habitations et ménages. Cette enquête a porté sur les maisons jugées habitables et ne comprend pas les habitations en ruines risquant de s’effondrer.

La principale raison de cette augmentation du nombre de maisons vides est due au fait que de nombreuses habitations, qui ne sont ni destinées à la location, ni à la vente et ne sont pas non plus des résidences secondaires, sont devenues inutilisables (« maisons abandonnées » dans le graphique ci-dessous). Leur nombre a augmenté de 366 000 (soit plus de 72 % du nombre total de la hausse) par rapport à l’enquête précédente pour atteindre 3,853 millions. Les maisons abandonnées représentent 42,8 % de l’ensemble des maisons vides et ce pourcentage ne cesse d’augmenter depuis les 32,1 % enregistrés en 2003.

Avec la nucléarisation de la famille qui n’a cessé de progresser, il est de plus en plus difficile de se défaire de la maison du pays natal, désertée par les parents partis en maison de retraite ou décédés, et dans de nombreux cas ces habitations sont laissées à l’abandon.

Le pourcentage de maisons vides est le plus élevé dans les préfectures de Wakayama et Tokushima, avec 21,2 %, suivi par Yamanashi 20,5 %, alors que le pourcentage de maisons abandonnées est de 13,6 % dans la préfecture de Kagoshima, 12,9 % dans celle de Kôchi, 12,2 % à Tokushima et Ehime, et de 12,0 % à Wakayama, montrant une tendance marquée dans le Japon de l’ouest et sud-ouest.

(Photo de titre : Pixta)