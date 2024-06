L’impact fatal de grands feux de forêt en Sibérie sur l’Asie de l’Est

Japan Data

Une étude japonaise met en garde contre le risque de feux de forêt majeurs en Sibérie qui entraîneraient la mort de dizaines de milliers de personnes en raison de la pollution atmosphérique en Asie de l’Est.

Une équipe de recherche dirigée par le professeur Yasunari Teppei, du centre de recherche arctique de l’université de Hokkaidô, a mené des expériences de simulation numérique à l’aide de modèles climatiques générés par ordinateur. Ceci afin de prévoir les effets de polluants dans l’air causés par les incendies de forêt de grande ampleur en Sibérie, alors qu’ils deviennent de plus en plus fréquents dans la région.

Les feux de forêt produisent de fines particules qui polluent l’air, connues sous le nom d’aérosols atmosphériques, tels que les carbones et les sulfates organiques, responsables non seulement du changement climatique, mais aussi de nombreux effets négatifs variés sur la santé et l’économie. La lumière est dispersée et absorbée par ces aérosols, si bien qu’il est plus difficile pour les rayons du soleil d’atteindre la surface de la Terre. Les particules fines contenues dans les aérosols sont capables de pénétrer profondément dans les poumons, et elles peuvent gravement nuire au système respiratoire.

Le groupe de recherche a évalué l’impact de ces polluants atmosphériques dans l’hypothèse où la quantité générée serait deux fois plus importante que lors des incendies qui avaient ravagé une grande partie de la Sibérie en 2003. Accompagnés d’un effet de refroidissement qui entraînerait une baisse des températures sur de larges zones dans l’hémisphère nord, de tels incendies auraient un grave impact sur des pays qui se trouveront sur la trajectoire du vent en Asie de l’Est. Dans le cas d’incendies plus nombreux, au Japon, près de 23 000 personnes de plus pourraient succomber à des problèmes de santé, causés par d’importants feux de forêt en Sibérie. Dans des régions voisines de la Russie, ce sont près de 11 000 personnes en plus qui pourraient ainsi trouver la mort. En Chine, ce chiffre pourrait atteindre 67 000 et 4 800 en Corée du Sud. Les pertes sur le plan économiques pourraient se chiffrer à quelque 83,8 milliards de dollars, rien que pour le Japon.

Estimation de l’impact des feux de forêt de grande ampleur en Sibérie

Japon 23 000 décès de plus par an 83,8 milliards de dollars de pertes économiques

Russie 11 000 décès de plus par an 15,3 milliards de dollars de pertes économiques

Chine 67 000 décès de plus par an 50,7 milliards de dollars de pertes économiques

Corée du Sud 4 800 décès de plus par an 15,5 milliards de dollars de pertes économiques



Source : créé par Nippon.com à partir de données émanant du groupe de recherche dirigé par Yasunari Teppei, professeur associé à l’université de Hokkaidô. Les statistiques pour la Russie ne concernent que les zones entourant les incendies de forêt.

Cette analyse montre à quel point la prise de mesures est nécessaire pour faire face aux incendies de forêt dans le contexte du changement climatique. Toutefois, pour le professeur Yasunari, il pourrait y avoir plusieurs hypothèses, et un certain nombre d’erreurs s’être glissées dans le modèle. Il espère donc que les résultats seraient considérés comme un point de départ pour des discussions.

Les travaux de recherche du professeur Yasunari et de son équipe ont été publiés dans la revue scientifique de l’Union américaine de géophysique Earth’s Future.

(Photo de titre : des incendies de forêt près de Krasnoïarsk, en Sibérie, en Russie, le 3 mai 2018. Reuters)