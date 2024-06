Démence chez les seniors : une personne sur sept sera potentiellement concernée en 2040

Japan Data

Selon le ministère de la Santé, une personne âgée sur sept au Japon sera atteinte de démence en 2040.

Un groupe de recherche du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a estimé qu’en 2040 le nombre de personnes âgées (65 ans et plus) souffrant de démence au Japon sera de 5 842 000. Cela veut dire qu’un senior sur sept sera concerné. Quant à ceux qui présenteront des troubles cognitifs légers (MCI), ils seront de 6 128 000.

Ainsi en additionnant ces deux chiffres, environ un tiers des seniors seront potentiellement atteints d’un déficit cognitif dans environ 15 ans.

En 2022 et 2023 le ministère a mené une étude auprès des résidents âgés de quatre villes, à savoir Nakajima (préf. Ishikawa), Ama (préf. Shimane), Nakayama (préf. Ehime) et Hisayama (préf. Fukuoka), incluant des examens de santé conduits par des spécialistes. Ce sont ces données récoltées qui ont été utilisées pour mesurer le taux de prévalence de démence et de MCI (ce dernier a été calculé pour la toute première fois).

L’étude a montré que plus le groupe d’âge était élevé plus le taux de prévalence du déclin cognitif était important, et que les générations futures de personnes âgées seront davantage concernées par la maladie.

En 2050, 5 866 000 seniors (taux de prévalence : 15,1 %) souffriront de démence, et 6 312 000 (16,2 %) de MCI. En 2060, les chiffres monteront respectivement à 6 451 000 (17,7 %) et 6 332 000 (17,4 %).

Une autre étude a montré que le taux de prévalence avait été de 15 % en 2012, et qu’il est descendu à 12,3 % dix ans plus tard, en 2022. Le professeur Ninomiya Toshiharu de l’Université de Kyûshû pense que cette baisse s’explique par de nombreux facteurs comme la réduction de la consommation de tabac, un meilleur contrôle des maladies liées au mode de vie (hypertension, diabète...) et une sensibilisation accrue à l’importance de se maintenir en bonne santé.

