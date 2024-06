15 ans de jury citoyen au Japon : plus de 120 000 personnes ont été jugées

Japan Data

Voici 15 ans que le Japon a institué le système des jurys populaires (saibanin). Ce mode judiciaire a été instauré le 21 mai 2009, afin de faire entendre la voix des citoyens dans les affaires pénales. Six jurés tirés au sort sur les listes électorales participent aux procès pénaux aux côtés des juges, ils se prononcent sur la culpabilité ou l’innocence des accusés et rendent des décisions sur les peines encourues. Selon les informations publiées par la Cour suprême du Japon, 124 017 personnes ont été jugées par ces jurys jusqu’à la fin février 2024.

En 2009, jusqu’à 53,1 % des citoyens désignés pour être jurés ont refusé de siéger. Après une légère baisse en 2010 à 53,0 %, les chiffres ont progressivement augmenté. Ces dernières années, le taux oscille entre 65 % et 69 % de refus.

Les crimes graves (meurtres, vols avec violence ou incendies criminels) sont jugés par un jury citoyen. Les peines encourues sont souvent plus lourdes. Sur les 16 387 accusés jugés par un jury populaire, 46 ont été condamnés à mort et 302 à de l’emprisonnement à vie. Moins de 1 % (157 accusés) ont été déclarés non coupables.

